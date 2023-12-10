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Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm'de ikinci perde

GÜNDEM 10.12.2023, 09:15
Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm'de ikinci perde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci Etap kapsamında 618 Adet Konutun Temel Atma Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Oruçreis Mahallesi Keresteciler Sitesi Yanı’nda yapılacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci Etap kapsamında 618 Adet Konutun Temel Atma Töreni’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, serin bir havada iç ısıtan bir hizmet ile bereketi yaşadıklarını ifade ederek, “Kayseri denilince akla model belediyecilik, hep söylüyoruz Özhaseki Modeli ya da Kayseri Modeli sözünü hak ettiğini paylaşmak istiyorum. 1994 yılından beri kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaları ilk başlatan belediye olarak tanımlanabilir. Gecekonduya müsaade etmeyen, gecekonduları kaldırma yönündeki ilk imzayı atan Mehmet Özhaseki, Bekir Yıldız, Şükrü Karatepe üçlüsünün Eskişehir Gecekondu projesi ile öne çıkan ve ödüller alan bir projesinden söz ediyoruz. Sihirli iki kelimeden oluşan kentsel dönüşümü 30 yıl önce başlatan bir başkan ve şehirden söz ediyoruz. O açıdan biz kendisine minnet duyuyoruz” diye konuştu.

Sadece Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3 milyar TL civarında yatırım yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizi geliştirmek, riskli alanları deprem yönetmeliklerine uygun olarak hayata geçirmek için etap etap gerek Büyükşehir’imiz, gerekse ilçe belediyelerimiz ile el ele vermek suretiyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin, bereketli olsun. Oruçreis’imizin birinci etabını 572 daire, 6 iş yerini teslim etmiştik. İkinci etapta işimi o kadar kolay oldu ki birinci etaptaki yapılanları görünce bu mahallede oturan canlarımız, gönüldaşlarımız, bizleri seven, güvenen kardeşlerimizi bizim işimizi hızlandırdı, kolaylaştırdı ve ikinci etabı başlattık. 3 milyar civarında bir rakam ile bu şehrin sadece Oruçreis ile ilgili projesine yatırım yapılıyor. Bakanımıza özellikle Kayseri hassasiyeti ile teşekkür ederken, değerli TOKİ başkanı ve ekibine teşekkür etmek istiyorum.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’ye geldiklerinde günlerinin ya temel atma töreni ya da açılış törenleri ile geçtiğini ifade etti. Gecekonduyu önlemek için 30 yıl önce çalışmalara başladıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Memduh ağabey hatırlattı, bizim belediyeciliğimiz 30 sene öncesine dayanıyor. Neredeyse 100’e yakın gecekondunun bulunduğu Kayseri vardı. İlk günlerde karşılaştığımız manzara şuydu, her gece iki, üç tane gecekondu yapılıyordu. Üzerinde hiç tapusu olmayan vatandaşlarımıza kaçak evler yapılmaması için proje başlattık. Gecekondunun önünü kestik, 50’ye yakın mahalleyi kendimize göre bulduğumuz bir takım formüllerle dönüştürdük, yepyeni konutlar haline getirdik. Yıllar önce başlamıştık, biz şehrimizi seviyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da pırıl pırıl, sağlam, yeşillik içerisinde, çocukların nefes alabileceği, ailelerin keyifli vakit geçireceği bir toplu konut yönetiminin sürdürüldüğünü ve bu projede  başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını sundu.

TOKİ’DEN KAYSERİ’YE 50 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Açılış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, Kayseri’de yatırım bedeli 50 milyar TL’lik 19 bin 515 konut, 240 tarım köyü, mobilyacılar sitesi, okul, cami, hastane ve millet bahçesi gibi çok sayıda hizmeti Kayseri’ye kazandırdıklarını ifade etti. Bulut, 572 konuta ilave olarak bugün 618 konutun da temelini attıklarını, Kayseri’nin şehircilik kültür birikimine uygun, depremlere karşı güvenli inşa edildiğini, 2025 yılının mart ayına teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde butona basılarak projenin temeli atıldı.

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