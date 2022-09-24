Kayseri'de Mobilya Fuarı'na geri sayım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte kentte gerçekleşecek olan Anadolu’nun en büyük uluslararası organizasyonu ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı’nın tanıtım toplantısına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Oluşturduğu yüzlerce kişilik yabancı alım heyeti ile dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçiyi Kayseri’ye getirerek, öncelikle ihracata daha sonra şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacak ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik katıldı.

Başkan Büyükkılıç, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Şehirlerin olumlu olarak anılması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu anlayış içerisinde gayretimizi sürdürüyoruz. Burada potansiyelize bir ortamın oluştuğunu hep beraber gözlemliyoruz. Sayın Valimizin yapıcı, pratik ve çözüm odaklı yaklaşımları şehrimizin önünü açıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak elbette kayıtsız kalmıyor, üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yolunda irade göstermek mecburiyetindeyiz” dedi.

“KAYSERİ’MİZDE BU ALANI SAHİPLENMELİYİZ VE ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ”

Uluslararası boyutta Kayseri’yi tanıtan bu etkinliklerin fuardan öteye görülmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İpekyolu üzerindeyiz, Yabanlu Pazarı dâhil, belki mütevazıydı ama Kayseri’de Anadolu fuarcılığı diye konuşulan, hepimizin gidip geldiği, fuardan öteydi ama fuar mantığında gündeme taşınmış, böyle fuar alanını oluşturulmuş boyutları geçmişten beri gördük, yaşadık. Uluslararası boyutta şehrimizi tanıtan, bir fuardan öte görmek lazım, bu tanıtım araçlarının kullanmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri, Anadolu şehri olarak mobilyanın başkenti diye tanıtımlar yaptık. Kayseri’mizde bu alanı sahiplenmeliyiz ve çalışmalar yapmalıyız.”

Başkan Büyükkılıç, modern mimarisiyle Kayseri’nin yurt dışına çıkış kapısı olacak Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Havaalanımızın büyütülme çalışmaları, oradaki yeni terminal binamızın seçimlerden önce hayata geçeceğini biliyor, takip ediyorum. Boğazköprü’deki Lojistik Köyü’müzün ihalesinin yapılmış olması, devletimizin demiryollarımız marifetiyle yapacağı çalışmanın önem arz ettiğini vurguluyorum. Denizin kenarında değiliz, Anadolu’nun ortasındayız ama bizim insanımızın kreatif ve inovatif yaklaşımı Allah’ın izniyle her zorluğu yenmeye yeter. Yerel yönetimler, Valiliğimiz işbirliğiyle, odalarımızla el ele vermek suretiyle aşacağımızı vurguluyorum” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ”

Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında artık ülkelerin yarıştığı değil, şehirlerin yarıştığı bir döneme gelindiğini belirterek, “Kayseri yıllarca Türkiye’ye nasıl lokomotif şehir olunur, nasıl gelişilir, nasıl birlik, beraberlik yapılır öğretti. Bu fuarı bu açıdan da çok önemsiyorum. Bütün İstanbul’daki billboardlarda Kayseri’deki Anadolu Mobilya Fuarı adı altında fuarımız tanıtılıyor. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. 5-9 Ekim’i biz de heyecanla bekliyoruz. Bir şehir gelişecekse, bir şehir büyüyecekse yöneticileri birbirini sevecek. Belediye başkanıyla birbirimizi seviyoruz. Eğer birbirinizi seviyorsanız şehri de seviyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“VALİMİZ VE BAŞKANIMIZ, BİZDEN ÇOK GAYRET GÖSTERİYORLAR”

Açıklamasında çok doğru bir yerde fuar yapıldığını ve bu fuarın çok başarılı olacağını ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitci, mobilya sektörü hakkında bilgiler verdiği açıklamasında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri sanayisi ile ilgili her bir konuya kendilerinden çok gayret gösterdiklerini kaydederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“FUARLAR HEM TİCARETE HEM DE TURİZME MÜTHİŞ KATKI SAĞLAYACAK”

Fuarcılığın çok önemli olduğunu ve mobilyanın lokomotif bir sektör olduğuna değinen KTO Başkanı Gülsoy ise dünyada ilk uluslararası fuarın Kayseri’de yapıldığını kaydederek fuarcılığın Kayseri’nin genlerinde olduğunu söyledi. Fuarların hem ticarete hem de turizme müthiş katkı sağlayacağını aktaran Gülsoy, emeği olan Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, 5-9 Ekim 2022 tarihlerinde Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.