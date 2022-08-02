Kayseri'de maden işçilerinin kanında cıva tespit edildi

Kayseri'de Develi Öksüt Altın Madeni'nde işçilerin kanında cıva tespit edildi.KAYSERİ (İGFA) - Zafer Partisi Sözcüsü Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu ve Zafer Partisi heyeti, Kayseri Develi'de Öksüt Altın Madeninde yaşanan cıva faciası için Develi’ye gitti.

Develi'de 70 işçinin kanında cıva tespit edildiğini öne süre Şahsuvaroğlu, raporlarında bu olay ortaya çıkmadan yapılan teşhise göre bulunan cevherin içinde cıva olduğunu, tespit edildiği halde ruhsat verildiğini öne sürdü.

"Bu ruhsat kanunsuzdur" diyen Şahsuvaroğlu, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Firma yetkilileri gerekli tedbirleri almadılar. Şubat ayı içerisinde gözle görülür şekilde altın işleme odasında cıva tespit edildi ve usulsüz bir şeklide yok edildi. Orada çalışan insanımız gerekli tıbbi müdahaleye fırsat verilmeden izine çıkarıldı. Üç hafta sonra tahlile gönderildi kanlarında buna rağmen cıva tespit edildi. Bu durum kendi ülkelerinde olsa o maden kapatılır. İnsan canına kast ettikleri için de yetkililer tutuklanır. İşçilere sözleşme imzalatılıp sanki madende çalışanlar madenin sahibiymiş gibi madenin savunmasına zorlanılıyor. Burada bulunan maden Türkiyelilerin burada yaşayan bütün vatandaşlarımızın, milletimizindir. İliç’te, Develi’de, Aliağa’da getirilen o İngilizler ’in Brezilyalıların çürümüş gemilerinin asbestlerini, Manisa gibi verimli topraklarımız atına gömülmesine karşıyız. Bundan sonra Aliağa’ya gideceğiz orada da eylemlerimize devam edeceğiz. İliç madenini nasıl kapattırıp ceza uygulanmasını sağladık ve haklı çıktıysak burada da hakkın sesi galip gelecek. İşçilerimize gerekli tazminatı ödeyecekler! Kendi ülkesinde yapamadığını yapan sömürgeci zihniyetin temsilcisi yabancı sermaye çekip gidecek. Giderken de suçluların tutuklanmalarını, soruşturma başlatılmasını ve madenin ivedilikle kapanmasını talep ediyoruz".

Öte yandan madencilik konusunda çok kötü bir yönetim sergilendiğini öne süren Lütfü Şahsuvaroğlu, "Çiftçi, köylü neden toprağa küstü deniliyor. Çiftçi kendi tarlasında ekip biçemiyorsa, meraları gasp ediliyorsa bunun adı ne adalettir ne de kalkınmadır. Zafer Partisi olarak ‘’Acil Çevre Planı ve Komitesi’’ kurduk. Türkiye’nin neresinde çevreye dair bir problem varsa, topraklarımız, sularımız, insanımız nasıl kirletilip, zehirleniyorsa biz orada olacağız. Güçlü olduk İliç’te madeni kapattırdık" dedi.