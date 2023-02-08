Kayseri'de kriz masası kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve tüm birimlerle birlikte AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde Kayseri’de de hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili kriz masasına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birkaç ilini içerisine alan bölgede 7,4 şiddetinde yaşanan deprem ilimizde de ciddi bir şekilde hissedildi. Sevindirici olan Kayseri için şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemesi, Kayseri için çok üzücü bir durumla karşılaşmamış olmamız. AFAD ekiplerimiz alandalar, bazı bina hasarları ihbarları geliyor, arkadaşlarımız hemen vatandaşlarımızla görüşerek müdahale etmektedirler” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM İÇİN DESTEĞE ÇIKILDI

Vali Çiçek ayrıca Kahramanmaraş, Adana, Malatya gibi depremin en ağır yaşandığı bölgelerden Kayseri’ye yardım talepleri geldiğini anımsatarak, “Kahramanmaraş’a hem AFAD ekiplerimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem Melikgazi, Kocasinan, Talas belediyelerimiz en üst düzeydeki amirleri ve ekipleriyle yola çıkardılar. Hepimize geçmiş olsun. Depremin ilk olduğu andan itibaren artçılar da sert oldu, bütün spor salonlarımız arkadaşlarımızın hizmetine de açıldı” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’DE CİDDİ MANADA OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Kayseri genelinde ciddi manada olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, “Ülkemiz için geçmiş olsun. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem. Çevresindeki Malatya, Hatay, Gaziantep ve Kayseri gibi illerin de etkilendiği aşikârdır. Kayseri olarak bize ulaşan şuana kadar ciddi manada bir olay söz konusu değil. Gereksiz paniğe kapılmayalım, trafiği gereksiz yere meşgul etmeyelim” diye konuştu.

“SÜRECİ HEP BERABER TAKİP EDİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, resmî kaynakların açıklamaları dışındaki hiçbir bilgiye itibar edilmemesini söyleyerek, “Valimizin koordinatörlüğünde ve başkanlığında gerekli önlemler alınmış durumdadır. Geçmiş olsun, süreci hep beraber takip ediyoruz” dedi.

EKİPLER YOLA ÇIKARILDI

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kayseri olarak Kahramanmaraş’ta devam eden arama kurtarma ve enkaz çalışmaları için araçları yola çıkardıklarını söyledi.