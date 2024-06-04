Son Dakika

Kayseri'de KAYMEK Yaz Kursları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A Ş (KAYMEK) tarafından her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yaz kursları kayıtları başladı

GÜNDEM 04.06.2024, 11:12
Kayseri'de KAYMEK Yaz Kursları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yaz kursları kayıtları başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Çocuklar ve yetişkinlerin merakla beklediği KAYMEK Yaz Kursları için kayıtlar başladı. KAYMEK sanat ve mesleki eğitim çerçevesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurslara kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabilirken kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0352 231 80 31 numaralı telefonu araması gerekecek.

5 TESİSTE ONLARCA FARKI KURS

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kursları içerisinde; ‘Almanca A1 10-14 yaş, Almanca A1 yetişkin, çocuklar için örgü (parmak örgüsü), çocuklar için resim sanat eğitimi, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif sepet örücülüğü, drapaj tekniği ile kadın bluz dikimi, ebru 10-14 yaş, etkili ve hızlı okuma, hüsnü hat, ileri excel geliştirme ve uyum eğitimi, İngilizce A1, İngilizce A1 10-14 yaş, meddata hastane otomasyon sistemi destekli tıbbi sekreterlik, nevresim takımları dikimi, ofis programları kullanımı, punch nakışı ile çanta yapımı, seramik hamuru ile dekoratif çiçek yapımı, şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı (amigurumi),temel bilgisayar eğitimi 10-13 yaş, misinalı takı yapımı, muhasebe veri tabanlı programlar kullanma, geliştirme ve uyum eğitimi, ofis programları kullanımı, overlok makineci (mobilya terziliği), Rusça başlangıç seviyesi, Türk işaret dili kurs programı, İngilizce speaking, işaret dili jargon eğitimi, işaret dili pratik çeviri, klavye teknikleri, Korece A1, personel bordro ve özlük işleri eğitimi, yabancılar için Türkçe A1, diksiyon 11-14 yaş, etkili ve hızlı okuma 8-13 yaş, Kur’an-ı Kerim eğitimi, İngilizce hazırlık, Almanca başlangıç seviyesi, CorelDraw, çini sanat eğitimi, dekoratif örtü dikimi, iğne oyası yapımı, kadın düz dar etek dikimi’ gibi onlarca farklı kurs yer alıyor.

Kurslar ise Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, İhtisas, TOKİ ve Ziya Gökalp olmak üzere toplam 5 farklı tesiste gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21