Kayseri'de kapanan şirket sayısı 4.5 kat arttı (ÖZEL HABER)

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, dikkat çeken bir tabloyu gündeme taşıdı. Özer, Kayseri'de kapanan şirket sayısının son bir yılda 4,5 kat arttığını belirtti. Türkiye genelinde kapanın şirket oranının yüzde 83,3 arttığını dile getiren Özer, Kayseri'de ise artışın yüzde 350 olduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Düşündüren tabloya dikkat çeken CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, "AK Partili bir bakan çıkıp 'Ekonomi tıkırında' AKP'li Milletvekili çıkıp, yine milletin yüzüne baka baka 'Biz en iyi performansla yolumuza devam ediyoruz!' diyedursun ekonomik istikrarsızlık tablosu can yakmaya, vatandaşı çaresizliğe sürüklemeye devam ediyor. İnsanlar işlerini kaybediyor, iş yerlerini, ekmek teknelerin kaybediyor, kepenk kapatıyor. Vatandaşın halinden bihaber, gerçeklerden uzak ve kopuk olanlar ise sarayın penceresinden bakmaya, kaynamayan tencereleri gizlemeye, sorun yokmuş gibi davranmaya devam ediyor" diye konuştu.

KAYSERİ'NİN DÜŞÜNDÜREN TABLOSU

2022 Ocak-Haziran dönemine ilişkin resmi verileri paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer. ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de ekonomik sıkıntıların had safhada olduğunu ifade etti. Özer, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, Kayseri’de Haziran ayında kapanan şirket sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yani son bir yılda yüzde 350 arttığını, yılın ilk 6 ayında da artışın yüzde 122,6 olduğunu söyledi.

KAYSERİ'DE 4,5 KAT ARTTI...

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, "Kapanan şirket sayısı; Türkiye'de, genelinde 2021 Haziran ayında 1226 adet iken, 2022 Haziran ayında 2 bin 640'a yükseldi. Kayseri'de ise 2021 Haziran ayında 12 adet iken, 2022 Haziran ayında 54 oldu. Bu rakamlar kentte kapanan şirket sayısının 4,5 kat artığını, yani düşündüren tabloyu gözler önüne sermiştir" şeklinde konuştu.

KAYSERİ’DE YILIN İLK 6 AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI 122,6 ARTTI

Türkiye’de, 2021 yılın ilk altı ayında kapanan şirket sayısının Ocak-Haziran döneminde 5.433 iken, 2022 Ocak-Haziran döneminde 9.961'e yükseldiğini belirten Özer, Kayseri'de 2021 Ocak-Haziran döneminde 84 adet şirket kapanırken, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde kapanan şirket sayısının 187 olduğuna vurgu yaptı.

"BU İKTİDAR HALKI KORUMUYOR"

CHP Kayseri İl Başkanı Özer, "Resmi verilere göre, kapanan şirket sayısı 2022 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Türkiye’de yüzde 83,3 oranında artarken, Kayseri’de söz konusu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 122,6 oranında arttı" dedi.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların hayatın her alanında hissedildiğini, vatandaşın AK Parti tarafından adım adım karanlığa, çıkmaza sürüklendiğini kaydeden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, vatandaşın bu yaşanan acı tabloya yönelik gereken cevabı sandıkta vereceğini belirtti. Özer, "Memleketin düşündüren tablosu en acı şekilde ortadayken, vatandaş kara kara geçim derdine düşmüşken, bu iktidar beceriksizliğinin faturasını vatandaşa çıkarmaya, sadece koltuğunu, yandaşını, ballı yaşamını korumanın derdindedir. Sandık geldiği zaman milletimiz bu saraydan bakan ve sadece saraya bakan düzene hak ettiği cevabı verecektir. Vatandaşa yokluğu, yoksulluğu, kuyrukları yaşatan AK Parti'ye yol görünmüştür. Çünkü bu tablo, bu yaşananlar ülkemizin, Kayserimiz'in kaderi olamaz, olmamalı. Artık yeter. Yıllardır aynı yüzler aynı sözler bu kötü tablonun sebebiler. Asla umutsuzluk yok. Halkın iktidarı yakın. Geliyor gelmekte olan" dedi.