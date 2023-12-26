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Kayseri'de itfaiye için işbirliği

GÜNDEM 26.12.2023, 07:15
Kayseri'de itfaiye için işbirliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte İtfaiye Daire Başkanlığı ve üniversite arasındaki iş birliği protokolüne imza attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve itfaiyecilik bölümü arasında eğitim ve öğrenci yetiştirilmesi hususunda ortak protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen imza protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Bünyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Sedat Per katıldı.

Başkan Büyükkılıç, imza protokolünde yaptığı konuşmada, “Sayın rektörümüz kamu kurum ve kuruluşlarla hem uyumlu hem de çözüm yaklaşan bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin gerek KAYMEK, gerek itfaiye, gerekse Spor A.Ş. gibi birimlerimiz ile onlarla çalışma yönünde her zaman irade gösteriyor” dedi.

“BU DÖNEM 4’Ü KIZ, 59 İTFAİYECİ ALMIŞIZ”

Bu dönem 4’ü kız 59 itfaiye personeli aldıklarını belirten Büyükkılıç, “Meslek yüksekokullarını önemseyerek, birimlerimize alacağımız elemanlar konusunda, örneğin itfaiyeye eleman alacaksak mutlaka itfaiye mezunu olması gerekir diye şart koşuyoruz, amacımız meslek yüksekokullarının hem önemini vurgulamak hem de işi bilen, uzmanına işimizi teslim etmektir. Bu dönem 4’ü kız, 59 itfaiyeci almışız. 59 itfaiyecinin tamamı, itfaiye mezunudur, amacımız hem işi bilene hem de bu okulların önemini vurgulamaktır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, personelin işini en iyi şekilde yapması için gayret gösterdiklerini belirterek, “Gerek staj sürecinde gerekse mezuniyet sürecinde itfaiyemiz ile meslek yüksekokulumuzun bu bölümü ile iş birliği yapmak suretiyle üzerimize düşen neyse hem destek olmak hem eğitmek hem öğretmek hem de alanı tanıyıp daha verimli çalışmalar yapmasına fırsat vereceğiz. Yapılan bu güzel protokol hayırlı, uğurlu olsun. Saha elemanı çok önemli, bunu çok önemsiyoruz. İşini bilen, işini sahiplenen ve onu en iyi şekilde yapmaya çalışan kardeşlerimize fırsat veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZ REHBERLİK EDİYORLAR, HOCALARIMIZ EĞİTİM VERİYORLAR”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksek Okulu’nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı var. Bu öğrencilerimize sağ olun siz geçmişten bu güne hep destek veriyorsunuz eğitimleri ile ilgili. Kıymetli başkanım, arkadaşlarımız rehberlik ediyorlar, hocalarımız eğitim veriyorlar” şeklinde konuştu.

Elemanların daha nitelikli personel olmaları için bu protokolü yaptıklarını belirten Karamustafa, “Buradaki belediyemizin imkânlarını kullanarak bu çocuklarımızın mezuniyet sonralarında da sahayı bilen, daha nitelikli itfaiyeci ve sivil savunma uzmanı olmaları için bu protokolümüzün süresi dolmuş idi bunu tazeliyoruz sizlerin desteği ile” dedi.

Konuşmaların ardından, Başkan Büyükkılıç ve Rektör Karamustafa iş birliği protokolüne imzaları attı. Protokol kapsamında, Kayseri Üniversitesi bünyesinde verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin amacına ulaşması için yaptığı faaliyetlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan eğitimlerde destek almak, idari ve teknik personelinden destek almak, ortak tatbikat düzenlemek amaçlanıyor.

Protokol ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personellerine yönelik Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden eğitimler verilerek iş birliği yapılması amaçlanıyor.

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