Kayseri'de İsrail’in soykırımına karşı protesto

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi İsrail’in soykırımını protesto edecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İsrail’in süren soykırımına karşı Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi protesto için Kayseri halkını Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelmeye davet etti.

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “İsrail durmuyor. Masum insanlar bombalanmaya devam ediyor. Çocuklar ve kadınlar öncelikli olarak öldürülüyor. Bu soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Aylardır adım adım yükselerek süren bu soykırıma karşı çıkmak adına Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Bürüngüz Cami yanında akşam namazının ardından basın açıklaması için bir araya geleceğiz. Takribi 20.15’te başlayacak gösterilerimize herkesi soykırıma karşı sesini çıkarmak üzere bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.