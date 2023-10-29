Son Dakika

Kayseri'de işler 'ray'ında gidiyor

GÜNDEM 29.10.2023, 08:01
Kayseri'de işler 'ray'ında gidiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile il protokolünün katılımıyla Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı’nın açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Talas’ın en yoğun mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde başlattığı 9,7 kilometre uzunluğundaki Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı, hizmet vermeye başladı.

Gerçekleşen açılış ve test sürüşü programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ile genel müdürler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni T4 hattında vatman koltuğuna oturdu. Sarı kırmızı renkli, Erciyes Dağı motifli yerli ve milli tramvay ile ilk sürüşü yapan Bakan Özhaseki, yeni hattın Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni etti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, bu yeni hat ile ilgili bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç’a bilgiler aktardı.

Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek olan 9’u yeni toplam 17 istasyon ile hizmet verecek olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

Ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Fenerbahçe 9 27
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Alanyaspor 10 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Gençlerbirliği 10 18
5. Bodrumspor 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3