Kayseri'de indirim abonmana indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı aylık abonman kart ücretinde indirime gittiklerini belirterek, indirimli aylık abonman kartı ücretinin 155 TL’den 100 TL’ye indirildiği uygulamanın başladığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü genç ve öğrenci dostu faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Erkilet Kütüphanesi açılışında çocuklara ve gençlere yönelik birbirinden önemli müjdeleri açıklayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden öğrenciler için toplu ulaşım araçlarında aylık abonman kart ücretinde indirime gittiklerini açıkladı.

Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından indirimli aylık abonman kartı ücretinin 155 TL’den 100 TL’ye indirildiğini ifade etti.

Bu hizmetin tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkânı vereceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, indirimin 30 Ağustos Salı günü itibariyle uygulamaya konulduğunu söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bini aşkın ilköğretimöğrencisi ile genç dostu bir şehir olduğunu belirterek, büyükşehirlerin konforunu yaşatmaya özen gösteren bir yaklaşım sergileyen hizmetleri gençlere sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

YanıtlaYönlendir