Kayseri'de İncesu'ya kültür turu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın dört bir yanındaki gurbetçi vatandaşları Kayseri’de buluşturan Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması kapsamında, gurbetçiler düzenlenen ‘kültür turları’ ile İncesu’yu tarihi ve turizm güzelliklerini keşfetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kadim kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile eşsiz doğal güzellikleri tanıtım atağı başlatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’daki gurbetçileri Kayseri’de buluşturan 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı kapsamındaki etkinler ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa’nın dört bir yanındaki gurbetçileri Kayseri’de buluşturan Büyükşehir Belediyesi tarafından, gurbetçilere kadim kent Kayseri’nin sahip olduğu zenginlikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Kültür Yolu’ projesi kapsamındaki geziler yoğun bir katılımla devam ederken, kültür gezilerinin durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İncesu ilçesi oldu.

İNCESU’DA TARİHE YOLCULUK

Gurbetçiler gezi kapsamında 1660 yılında Osmanlı veziri Merzifonlu Silahtar Mustafa Paşa tarafından külliye olarak yaptırılan ve içerisinde çarşı, medrese, hamam, cami ve dükkânları bulunan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, Arasta Çarşısı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami ve tarihi Bulgurcu mahallesi gibi tarihi mirasları gezip, yetkililerden bilgiler alarak geçmişe yolculuk yaptı.

Katılımcılar ayrıca İncesu’da bulunan, 1835 yılında inşa edilen Aziz Eusthatios Rum Kilisesi’ni de gezdi.

Gurbetçi vatandaşlar, diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir etkinlik diye niteledikleri Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması ve bu buluşma çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra kültür gezileri için de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

KÜLTÜR TURLARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan ‘kültür turları’ Koramaz Vadisi, Kültepe Kaniş Karum, İncesu gibi çeşitli rotalarda sürecek.

Geziler kapsamında, 19, 23, 25 ve 30 Temmuz saat 14.00’te Koramaz Vadisi Gezisi, 21, 27 Temmuz saat 14.00’te Kültepe Kaniş Karum gezisi, 20, 26 Temmuz saat 14.00’te İncesu gezisi ve 19, 21, 23, 26, 28, 30, 31 Temmuz saat 10.00’da ise Kültür Yolu gezisi düzenlenecek.

Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak isteyen vatandaşlar tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan etkinlik alanında kayıt yaptırabilecek.

13 Temmuz’da başlayan Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği birbirinden ünlü sanatçıların verdiği konserlerin yanı sıra, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetlerle 31 Temmuz’a kadar sürecek.