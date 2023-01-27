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Kayseri'de inanç turizmi atağı

GÜNDEM 27.01.2023, 10:15
Kayseri'de inanç turizmi atağı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBB tarafından ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ile ödüle layık görüldüklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında, dini inançlarını gerçekleştirmek, inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi inanç turizmi olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği, uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar tertip etti. Bu çerçevede, “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması” düzenledi. 

Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi olmak üzere yarışmaya 78 belediye, 84 proje sayısı ile başvurdu. 

JÜRİ, SEÇKİN HEYETTEN OLUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında toplanan jüri heyeti yarışmada kazananları belirledi. Jüri heyeti başkanı Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe olurken, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Ayaz ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy jüri üyesi olarak yer aldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR ‘İNANÇLAR TOPRAĞI KAYSERİ’ İSİMLİ PROJE İLE ÖDÜL KAZANDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli projesi ile yarışmaya katıldı. Proje, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehir Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin Güzelöz köyünde doğan ve Hristiyanlık inancının çekicilik özelliğine sahip bir değeri olan Aziz George’u tanıtarak Kayseri’de inanç turizminin canlanmasını sağlayacak olan proje olarak ödüle layık görüldü.

Yarışmaya katılan 11 Büyükşehir Belediyesi’nin 12 projesi arasında ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi İnançlar Toprağı Kayseri projesi ile Yeşilhisar’ın Güzelöz köyüne yabancı turistleri çekerek onlara manevi bir iklim yaşatmayı, şehirdeki inanç turizmiyle ilgili değerini ve kültürel zenginlikleri tanıtmayı, yoğun bir kış turizmine sahip olan Kayseri’nin turizm potansiyelini bütün yıla yayarak özelde bölge ve genelde ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara’da gerçekleşen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Ödülü, jüri üyesi de olan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden alan Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, yarışmadan dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’i tebrik ederek, “Hepimizin dünyasını ilgilendiren bir alanda yapılan çalışmadan dolayı Belediyeler Birliği’mizin değerli başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Her şehrin kendine göre bir değeri olduğunu belirten Büyükkılıç, “İnancımızın, kültürümüzün gereği, insan doğasının gereği de inanmak, tutunmak ve ondan bir şeyler beklemek mantığı içerisinde çalışmalar her yerde yapılıyor. Kayseri de yine inanç turizmi açısından hakikaten çok önemli ve anlamlı bir şehir. Her şehrin değeri var ama bizim de manevi mimarımız, önderimiz Seyyid Burhanettin Hazretleri olmazsa olmazımız. Şehrimiz açısından önem arz eder. Bir Somuncu Baba Aksaray için ne kadar önemliyse, Malatya’mız için ne kadar önemliyse Kayseri’miz için de bir o kadar önemli. Ahi Evran, Kırşehir’imiz için Ankara’mız için ne kadar önemliyse Kayseri’miz için bir o kadar değerli” diye konuştu.

DEĞİŞİK MEDENİYETLERİN MERKEZİ KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu zenginlikleri Anadolu’da yaşayan bir şehiriz. Bu zenginliklerin getirdiği elbette ki eserlerin de söz konusu olması bizlerin de her inanç alanına saygı duyma mantığı içerisinde bu çalışmaları hayata geçirmesi önem arz etmekte. Örneğin, bir Meryem Ana Kilisesi dediğimiz zaman tabi ki bizim için önemli, restorasyonu yapıldı, güzel bir fonksiyon kazandırıldı. Şuanda yavrularımız içerisinde kitap okuyor, kütüphane olarak hizmet veriliyor. Aziz George diye bilinen bir inanç eri zamanının, şuanda Latin Amerika’dan gelip, İngiltere’den gelip Yeşilhisar’ımızın o bölgesindeki kilise, kendilerine göre hacı oldukları Kapadokya bölgesinde önem arz ediyor, Kayseri sınırları içerisinde bulunuyor. Bütün bu zenginlikleri taşıyan şehrimizi elbette ki inanç turizminden alı koymak lüksümüz değil, aksine sahiplenmek gibi bir duygumuz söz konusu. Mimar Sinan’ın şehri, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin şehri, Hunat Hatun’un şehri tabi ki Gevher Nesibe Sultan’ın şehri, Mehmet Melikgazi Hazretlerinin şehri saymakla bitmez. Ülkemizin taşı toprağı manevi yönden zenginlik arz eder. Onları korumak kollamakta yerel yöneticiler olarak bizlere yakışır diye belirtiyorum. Böyle bir çalışmadan dolayı tekrar tebriklerimi, saygılarımı sunuyorum.”

ŞAHİN: “MEMDUH BAŞKANIMIZ, AĞABEYİMİZ, HER ZAMAN BİR BİLDİĞİ VARDIR”

Yeşil dostu, genç dostu, hayvan dostu gibi şehirleri ödüllendirdiklerini ve desteklediklerini dile getiren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise manevi mirasçıları ile birlikte şehirlerin ruhu olduğunu ve bunların daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. 

İnanç turizmini de canlandırarak şehirlerdeki bu hazineleri tematik bir şekilde geleceğe taşımak gayesinde olduklarını, gençlere bu değerleri tanıtacaklarını paylaşarak inanç turizmindeki altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, “Bugün her zaman yanımızda olan değerli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıma, Memduh Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim ağabeyimiz, her şeyi soruyoruz, ne yapacağız ağabey dediğimizde her zaman bir bildiği vardır” diye konuştu.

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