Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu toplandı

2023 Yılı İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2023 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çiçek’in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “2023 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısını, 2022 yılında yapılan yatırımların nihai değerlendirmesini yapmak, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek için yapmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi

Vali Çiçek bu toplantıda ayrıca, kurum ve kuruluşlarının 2022 yılında yapılan çalışmaları ve 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulacağını ifade etti.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.