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Kayseri'de hedef topluma iyi hizmet

GÜNDEM 18.10.2022, 17:00
Kayseri'de hedef topluma iyi hizmet

Kayseri İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Vali Çiçek, toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “Kamu kurum ve kuruluşlarımız bir bütündür. Amacımız uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimiz, kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet sunma noktasında daha etkin ve verimli olmalıdır.” diye konuştu.

Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızın olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Bu bilinç içerisinde vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasında itina ile çalışarak, işimizi en iyi bir şekilde yapmalıyız ve sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.” dedi

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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