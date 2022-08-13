Kayseri'de Güven Timleri huzur veriyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla kurulan Güven Timleri, Vali Yardımcısı ve ilçe kaymakamları tarafından denetlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Güven timlerinin faaliyet sahasında yapmış olduğu çalışmaların, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri tarafından denetleneceğini vurgulayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği noktasında ne gerekiyorsa yapılacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir.” dedi

Buna göre Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya tarafından Osmanlı Sokağı'nda bulunan görevliler, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan tarafından, Kazancılar Çarşısı görevliler, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay tarafından Yeraltı Çarşısı görevlileri denetlenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetlemelere tabi tutulan esnaf ile uygulamaya tanık olan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade etti.