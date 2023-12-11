Son Dakika

Kayseri'de Erkilet Bulvarı'na yeni çehre

GÜNDEM 11.12.2023, 07:45
Kayseri'de Erkilet Bulvarı'na yeni çehre

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarların talebi üzerine anında talimat vererek ekonomik ömrünü tamamlayan Erkilet Bulvarı’nı 15 milyon TL’lik yenilenmiş yola kavuşturuyor. Erkilet bölgesindeki muhtarlar adına Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Erkilet Bulvarı’nda önemli bir çalışmaya imza atıyor.

Erkilet bölgesindeki muhtarların talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla, Erkilet Bulvarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek, yenileme çalışması yapılıyor.

Erkilet Bulvarı’ndaki asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Şuanda Yeşil Mahalle bölgesindeyiz. Erkilet Bulvarı’mızda yılların getirdiği eskimesinden kaynaklı yıpranmışlıktan doğan sıkıntıyı gidermek amacıyla asfaltlarımızı frezeleyip, yenilerini yaptık. Değerli muhtarımızın, mahallelimizin isteklerini hayata geçirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“YAKLAŞIK BİZE MALİYETİ 15 MİLYON TL”

Bu çalışmanın 15 milyon TL’yi bulduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Toplam gidiş geliş 14 kilometrede çalışma yapıyoruz. Yaklaşık bize maliyeti 15 milyon TL’ye mal oluyor. Şehrimize, mahallemize, Erkilet’imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burası, haliyle Erkilet halkımız olarak, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe, General Emir, Ertuğrul Gazi, Yukarı Erkilet gibi bütün mahallelerimizin bir sorunuydu. Bu sorunumuzu Memduh başkanımıza ilettik, gereğini her zamanki gibi yaptı. Mahallem adına, şahsım adına, muhtarlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GECE SAATLERİNDE KAZIMA, GÜNDÜZ SAATLERİNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınmakta, kazılan asfalt tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Kazı işlemi sonrası yol sathı asfalt yapımına uygun hale getirilmekte ve sıcak asfalt yapımı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde kazıma ve satıh düzenleme işleri, gündüz saatlerinde de asfalt yapım işleri yapılacak şekilde planlı bir şekilde çalışmaları yürütüyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Başakşehir 15 15
14. Sivasspor 14 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4