Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, kapılarını Kayserililere açtı. Organik olarak üretilen doğal ürünleri ekonomik bir şekilde mutfaklara taşıyan Büyükşehir’in Doğal Ürünleri Pazarı, ziyaretçilerini bekliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da üretici ve çiftçilere sağladığı desteklerle adından söz ettiren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin doğal ürünlerle sağlıklı beslenmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da tekrar kolları sıvadı.

Büyükşehir, kendi bünyesinde organik tarım eğitimi verdiği sertifikalı üreticiler tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan doğal ürünler bahçesinde üretilen organik ürünleri ekonomik bir şekilde vatandaşlara sunuyor. Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı’nda üreticiler tarafından satışa sunulan geniş ürün yelpazesi içerisinde domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dereotunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun, çilek, üzüm, acur, kelek ve kabak gibi ürünler bulunuyor.

Sağlıklı ve doğal sebze meyve tüketmek isteyen vatandaşların tercihi olan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı Cumartesi günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Diğer günlerde ise üreticiler, ürünlerini bahçelerden satışa sunuyor.

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen doğal ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik sertifikalıürünlerin satışı da yapılıyor.