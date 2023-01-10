Kayseri'de demir ağ mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım ağını daha da konforlu hale getirme yönündeki gayretli çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de tramvay hatları ile ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmaya hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nda test sürüşlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nda test sürüşlerinin sürdüğünü belirterek, “Ray Kaynak Töreni’ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla 13 ay önce yapmıştık. Hamdolsun çalışmalar tamamlandı ve test sürüşlerimiz yapılıyor” dedi.

7 kilometre uzunluğunda 11 istasyondan oluşan projenin 300 personelle 7/24 esasına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyoruz. Kayseri’mize değer katma noktasında önemli bir proje oldu. Ayrıca Sayın Mehmet Özhaseki Bakanıma ve Hulusi Akar Bakanıma da Kayseri’ye olan hizmetleri ve büyük katkıları için minnettarız” diye konuştu.

“KAYSERİ’MİZE ÇOK YAKIŞTI”

Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nın otogar ve Kayseri Şehir Hastanesi ve devamı olarak önemli bir güzergâhta hizmet vereceğini dile getirerek, “Hattımızda vatandaşlarımızı taşıyacak tramvay araçlarımıza yolcu bilgilendirme levhalarını uyguladık. Test sürüşlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. Yeni tramvay ağımız Kayseri’mize çok yakıştı” İfadelerini kullandı.

42 KİLOMETREYE ULAŞILDI, 48 KİLOMETRE İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı ile hali hazırda 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğunun 42 kilometreye çıktığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “55 olan istasyon sayısını da 66’ya çıkarmış olduk. Yerli ve milli, Kayserispor’umuzun renklerine bürünen yeni tramvaylarımızla da 69 olan raylı sistem aracı sayımızı 80’e yükseltiyoruz. Ayrıca şuan çalışmaları hummalı şekilde süren, 9 yolcu istasyonu yer alan Şehit Furkan Doğan-Talas Mevlana raylı sistem hattımız da tamamlandığında raylı sistem ağımız 48 kilometreye ulaşacak inşallah” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 175 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılması hedeflenen, gelişen raylı sistem hatları ile kentin önemli noktalarına ulaşımın daha hızlı ve daha konforlu hale geleceğini vurguladı.