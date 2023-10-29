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Kayseri'de Cumhuriyet coşkusu

GÜNDEM 29.10.2023, 07:43
Kayseri'de Cumhuriyet coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü tenis turnuvası, 3x3 Basketbol Turnuvası, Cumhuriyet Koşusu, Bisiklet Turu ve Çocuk Şenliği ile kutluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve spor alanında takdir toplayan hizmetlerini özel gün ve haftalarda da Kayserililerle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, tüm yurtta büyük bir coşkuyla 100’üncü yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserilileri büyük bir heyecan, rekabet ve coşkuya sahne olacak spor etkinlikleri ile buluşturuyor. Spor A.Ş. ailesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel “Türkiye Yüzyılı” teması ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortu’nda Tenis Turnuvası düzenliyor.

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Basketbol Sahası’nda 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleştirecek olan Spor A.Ş. yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çocuk ve yetişkin olmak üzere iki kategoride Cumhuriyet Koşusu düzenliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndan başlayıp, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bitmek üzere Bisiklet Turu da düzenleyecek olan Spor A.Ş. ekipleri, çocukları da unutmayarak, şişme, ahşap, çocuk oyun alanları ile sahne gösterilerinin yer alacağı Çocuk Şenliği de gerçekleştiriyor.

E 38’DE “100’ÜNCÜ YIL İNDİRİMİ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) de Cumhuriyet Bayramı’nda alışveriş severleri mutlu edecek bir karara imza atarak e-38 sanal ticaret platformundaki ürünlerde indirime gitti. Müşterilerinin 100’üncü yıl sevincini katlayan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, bugüne özel kampanya ile takipçilerinin coşkusuna ortak oldu. E-38’de “100’üncü Yıl indirimi” başlarken, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında e-38 marka ürünlerinde yüzde 29 indirim uyguladı.

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