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Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

GÜNDEM 21.07.2022, 07:40
Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayserililerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni’nde sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 476 milyon TL’lik 111 yatırımının açılışını gerçekleştirecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak ve açılışlar yapmak üzere Kayseri’ye geliyor. 23 Temmuz Cumartesi günü 17.00’de Toplu Açılış Töreni’ne katılacak olan Erdoğan, gerçekleştirilecek programla sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 476 milyon TL maliyetli 111 yatırımının açılışını gerçekleştirecek. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile kentteki prestij yatırımları ile öncü ve örnek olmaya devam ederken, Kayseri’de belediyecilik hizmetlerini en üst düzeyde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kente kazandırılan birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerinin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak. 

Yerel yönetim hizmetlerini gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak, üst düzey hizmetleri zirveye taşıyarak, şehrin ihtiyaç duyduğu yaşam kalitesini vatandaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. 

Kayseri’nin Büyükşehirler içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kaynakların her yerde aynı olduğunu ancak, önemli olan kaynakların yönetimi olduğunu ifade ederek, “Kaynaklar her yerde aynıdır. Önemli olan kaynakların yönetimidir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Kayseri’de turizm, eğitim, sağlık ya da diğer alanlarda daha da geliştireceğiz ve Kayserimizi güzelleştireceğiz. Ayrıca Genç dostu şehir olarak Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. Bugün Kayseri’de geldiğimiz nokta herkes tarafından takdir ediliyor. Adil bir şekilde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden önce insan diyoruz” diye konuştu.

3 MİLYAR 476 MİLYON TL’LİK 111 YATIRIMIN AÇILIŞI YAPILACAK

Büyükkılıç, Beydeğirmeni 4.5 MW Biyogaz Tesisi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2.Etap 212 Konut, 22 İşyeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne 6 adet futbol sahası ile müştemilat binaları yapım işi, merkez ve ilçe mahalleleri yol yapım ve asfalt çalışmaları, tarım ve hayvancılık alanında tohum dağıtımı ve yapılan hizmetler, müze ve kütüphaneler, Ahmet-İlmiye Büyükkılıç İlkokulu yapımı, Yeraltı Çarşı içi muhtelif tesisat ve bakım onarım yapım işi, 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı, 2 adet kapalı tenis kortu yapımı, engelsiz yaşam merkezi teknik hacim binası yapımı, Şehir Hastanesi karşısına misafirhane yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu yapım işi, Erciyes Kayak Okulu yapımı, Trafik Sinyalizasyon Merkezi yapımı ile KASKİ ve KCETAŞ yatırımları başta olmak üzere toplam 111 yatırımın toplu açılış töreninin Cumartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, 23 Temmuz Cumartesi günü 17.00’de Toplu Açılış Töreni’nde sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 111 yatırımının 3 milyar 476 milyon 574 bin TL olduğunu, bununla birlikte mahalli idareler bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında Büyükşehir dâhil tüm ilçelere yapılan yatırımların 4 milyar 423 milyon 713 bin TL’yi aştığını ve Büyükşehir ile ilçelerde 303 projenin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılacağını vurguladı.

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