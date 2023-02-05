Kayseri'de Büyükşehirden kar mesaisi

Kapalı kırsal mahalle yolu bırakmayan Kayseri Büyükşehir ekipleri, 7/24 karla mücadelesini sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin kırsal ve yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı ile mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürürerek, kentte kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Büyükşehir ekipleri mahalle yollarını açarken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor.

112 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Tomarza ilçesinde 30, Bünyan’da 12, Talas’ta 3, Yahyalı’da 5, Develi’de 20, Sarız’da 20 ve Pınarbaşı’da 22 mahalle olmak üzere toplam 112 mahalleyi yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

BÜYÜKŞEHİR YOLLARI AÇTI, ÇOCUKLAR KEYFİNİ ÇIKARDI

Öte yandan Büyükşehir’in ekipleri karla mücadele ederken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Ekiplerin Pınarbaşı ilçesi Büyük Potuklu mahallesinde, yolları temizlediği sırada çocukların da karın tadını çıkardığı görüldü.

Çocukların poşet ile yaptıkları ve renkli görüntülere sahne olan kayak keyfi, amatör kameralara böyle yansıdı.

Ekiplerin, 7 gün 24 saat esasına göre yoğun çalışması sonucu şehir merkezi ve kırsalda kapalı yol bırakmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.