Kayseri'de bilim ve milli eğitim buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve okul müdürleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Bilim Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi iş birliği ile okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Kayseri Bilim Merkezi’nin etkin ve verimli kullanılması ile ilgili okul müdürlerinin katılımıyla 4 gün sürecek program devam ediyor.

Bu kapsamda Bilim Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları katıldı.

“BİLİM BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde Kayseri’mizi daha iyi tanıtmak, hak ettiği yere getirme adına hep beraber çalışmalar yapıyoruz. Bilim bizim olmazsa olmazımızdır. Her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyoruz” dedi. Kayseri Bilim Merkezi’nin Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri olarak iyi bir noktada olduklarını, ekibinin gece gündüz demeden var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Eğitim denildiği zaman tüm imkânları seferber ettiklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımız için aile, çevre önemli ama eğitim camiası olan müdür ve öğretmenlerimiz hepsinden daha önemlidir. Bize düşen bir görev olarak emrinizdeyiz, hizmetkârınızız. Eğitim denildiği zaman bizim için akan sular durur. Hiçbir gerekçe ve mazerete sığınmayız, imkânlarımızı seferber ederiz. Biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “İçinde bulunduğumuz yaz tatili döneminde önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için çok hummalı bir hazırlık var. Okullarımızın lojistik işlerinde tüm yönetici arkadaşlar seferber olup, hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir taraftan da önümüzdeki eğitim öğretim yılı için yapacağımız çalışmaları, projeleri şimdiden hazırlamaya başladık” dedi.

Kayseri Bilim Merkezi’nin bir milli servet olduğunu vurgulayan Karaköse, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün burada olma sebebimiz Kayseri Bilim Merkezi’ni tanımak, Spor A.Ş.’nin imkânlarını tanımak, bizim en büyük destekçimiz olan, her zaman eğitimin, eğitimcinin, öğretmenin, öğrencinin yanında olan Büyükşehir Belediyemiz ile en üst düzeyde işleri yapabilmek için buradayız. İstedik ki buradaki fırsatları, imkânları görün, burayı gezdiğinizde göreceksiniz ki burası bir milli servet, bir değer. Buranın en üst düzeyde aktif olması lazım, bunu da biz öğrencilerimizi burası ile buluşturarak, proje yaparak bir katma değer oluştururuz.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “EĞİTİM” TEŞEKKÜRÜ

Müdür Karaköse, Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Huzurunuzda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü eğitim ile ilgili, okul ile ilgili nasıl bir isteğimiz, talebimiz olursa hiçbirini geri çevirmedi, hepsine destek verdi. Bu merkez ile ilgili de kendileri tamamen öğrencilerimizin, okullarımızın hizmetine sunmuş durumdalar, her türlü çalışmayı burada yapma fırsatı veriyorlar” ifadelerini kullandı. Program sonunda, Başkan Büyükkılıç, okul müdürleri ve eğitimciler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.