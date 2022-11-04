Kayseri'de Arasta Çarşısı turizme kazandırılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin işbirliğinde İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan tarihi Arasta Çarşısı’nın turizme kazandırılma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle, İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi’nin el ele vererek, Arasta Çarşısı’nı turizme kazandırma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İncesu ilçesi tarihi Arasta Çarşısı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Elcuman’a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ŞU AN RESTORASYONU DEVAM EDİYOR”

İncelemede tarihi Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler veren İncesu Belediye Başkanı İlmek, “Şu an Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Arasta’dayız. Arasta’mız uzunca bir zaman atıl olarak duruyor idi. Yaklaşık 4-5 aydır buranın canlandırılması, tarihin yeniden hayata geçirilmesi için bir çalışma başlatıldı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çarşının şu an restorasyonun devam ettiğinin altını çizen İlmek, “Vatandaşlarımız da burada ticari faaliyet yürütmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu tarihi çarşımızı yeniden canlandıracağız. Emeği geçen Memduh Başkanımız olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.