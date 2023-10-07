Kayseri'de ANDA Spor Okulu'na renkli açılış

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) Spor Okulu'nun açılışına katıldı. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Çiçek “6 Şubat’ta yaşadığımız depremde Kayseri’nin yağmur olup yağdığını orada çok büyük bir mücadele verdiğini hep beraber takip ettik. Daha depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekiplerimiz, İHH, ANDA, TURKUVAZ, AFAD hepsi orada çok büyük bir mücadele verdiler. Sizlere minnettarız” dedi

Arama Kurtarma Derneklerinin deprem bölgesinde canları kurtardığını belirten Vali Gökmen Çiçek, “Orada canları kurtardınız, enkaz altından yaralılar çıkardınız. Şimdi ise her gün ölmekte olan çocuklarımızı zehirlemek isteyen alçaklardan çocuklarımızı kurtarmak için onları kötü alışkanlıklara, uyuşturucu illetine, zehir tacirlerinin ellerine düşürmemek için mücadele veriyoruz. Polisiye tedbirlerle her gün operasyonlar yapıyoruz. Ama bu yetmiyor. Biz istiyoruz ki bütün gençlerimiz bir sporla uğraşsın, lisanslı olsunlar, şampiyonlar çıkaralım istiyoruz. İşte gençlerimiz için insanımız için mücadele eden ANDA’nın şimdi de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için verdiği mücadele aslında aynı misyonun gereği. Afet zamanlarında afetlere koşan arama kurtarma derneklerimiz, afet olmadığı zamanlarda da gençlerimizi sporla buluşturmaya başlayacaklar ve devam edecekler. Bundan dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Çiçek ayrıca, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, ihtiyaç olduğu zaman hiç zora sokmadan elini taşın altına koyarak o iş için ben varım, yaparım diye can atıyor. Bu güzel tesisi ANDA’ya tahsis ettiği için Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi

Vali Gökmen Çiçek konuşmasının sonunda, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyeleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün sporla ilgili mücadelelerinin olduğunu ve kendilerinin de bu mücadeleye destek olmak için, Erdemlerimizle Varız, ERVA ile birlikte bütün mahallelerimizde spor okulları açacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Melikgazi Belediyesi tarafından Tavlusun mahallesinde tahsis edilen yere yapılan ANDA Spor Okulu’nun açılışı Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.