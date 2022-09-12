Kayseri'de 'Ahilik' kutlamaları başladı

Kayseri'de Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Kayseri Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki meslek odaları başkanları, Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Ahilik Teşkilatı’nın Kayseri’de yeşerdiğini belirten Vali Gökmen Çiçek, esnaflara 'hayırlı işler' diledi.

Vali Çiçek, makam kabulü sonrasında Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Oda Başkanları ve vatandaşların da hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, ahiliğin, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası insana dair bütün güzel huyların birleştiği sosyo-ekonomik bir düzen olduğunu söyledi.

Vali Çiçek, Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleriyle Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik örgütlenmesim,m Alevi-Bektaşi Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi alanlarında rehberi olduğuna dikkati çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Ahi Evran’ın öğretileriyle yetişen, esnaf olmanın şiarını bilen Kayserimizin kıymetli esnaflarıyla bir arada olmaktan mutluluk duduğunu söyledi.

Konuşmalar ardından, Yılın Ahisi seçilen Mustafa Öner’e ödülü, Vali Gökmen Çiçek tarafından takdim edildi.