Kayseri'de Ahi Müzesi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından modern müzecilik teknikleri ile restorasyonu gerçekleştirilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin açılışı yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran’ın yaşadığı mahallede hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki zamanında onarımı yapılarak, 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak faaliyete geçmişti. 20 yıl sonra ise Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla günümüz müzecilik anlayışına ve teknolojisine uygun olarak müzenin restorasyonu yapıldı, teşhir ve tanzimi yenilendi.

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, “Kayseri bir hayırseverler şehri, açık hava müzesidir. Hemen yanı başımızda Seyyid Burhaneddin Hazretleri başta olmak üzere gönül insanlarının şehridir. Bizim için olmazsa olmazımız olan Ahi Evran elbette yine bizim için önemlidir. Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan, Mehmet Melikgazi hazretleri gibi bu değerli isimler çoğaltılabilir. Kısacası makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye bilinen veliler ve alimler şehri olan bu güzel şehri hep güzellikleriyle anmak bizim olmazsa olmazımız olacaktır” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN ÖZHASEKİ’YE TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye 2002 yılında yapmış olduğu bu önemli ve anlamlı çalışma için teşekkür ederek, “O günün koşullarında Türkiye’de bu anlamda ikinci bir müze duymadım. Böyle bir müzeyi hayata geçiren, aynı zamanda Ahi ahlakını gündemde tutan, Kayseri esnafının tarzına yakışan bir anlayış içerisinde yapılan bir çalışma olmuştur” diye konuştu.

Müze projesinin Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması’nda ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Büyükkılıç, bu çalışma ile ilgili hafta sonu Kahramanmaraş’ta yapılacak olan toplantıda ödülü alacaklarını ifade etti.