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Kayseri'de AFAD Birlik Müdürlüğü kurulacak

GÜNDEM 13.01.2024, 07:54
Kayseri'de AFAD Birlik Müdürlüğü kurulacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleşen, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki İl AFAD Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile kaymakamlar, bölge müdürleri ve bürokratlar katıldı.

6 Şubat depremlerinin olduğu gün hep beraber söz konusu mekânda toplandıklarını ve ne yapacaklarını konuştuklarını hatırlatan Vali Gökmen Çiçek, toplantıda yaptığı açıklamada, “Bugün o günden sonra neler yaptık, hangi çalışmaları yaptık ve şehrimizi depreme hazırlamak için neler yapıyoruz, neler yapacağız, hem ilk başta bunları hem de kış tedbirlerinde neler yapacağımızı planlamak için bir aradayız” dedi.

“KAYSERİ’DE BİR AFAD BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULMASINA KARARI VERİLDİ”

Vali Çiçek, 6 Şubat depremleri sürecinde Kayseri’nin tüm kurum, kuruluşları ve vatandaşları ile bölgede akın akın yardıma koştuğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Kendi şehrimizi de hem gördüğümüz depremden oradaki tecrübelerimizden ders alarak neler yapabileceğimizi ve neler yaptığımızı, neler planladığımızı bugün hep beraber istişare etmek için bir aradayız. Bu süreçte bir takım gelişmeler oldu. Bizim için en sevindirici AFAD açısında gelişmelerden bir tanesi Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz, biz, AFAD Müdürlüğü’nün çalışmaları ile Kayseri’de bir AFAD Birlik Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verildi. Bu birliğin Kayseri’de olması çok önemli. Bu birlik birebir afetlere müdahale edecek olan tecrübeli kurtarmacılardan oluşuyor. Aynı zamanda ikinci bizim için müjdeli haber de AFAD Lojistik Binamızın yapılıyor olması. O da başlayacak. O da Kayseri için önemli adımlardan birisi. Bu süreçte hem kurum olarak çok çalışmalar gerçekten yapıldı. Hak sahipliğinde bildiğim kadarı ile Çevre-AFAD iş birliği içerisinde iyi yerlerdeyiz.”

Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Afet işleri Daire Başkanlığı’nın çok daha fazla kendileri ile iş birliği yapacağını da dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bu çalışmanın anlamlı ve önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek, “Önemli ve anlamlı olduğuna inandığımız böyle bir çalışmanın hayırlı sonuçlar vermesini temenni ediyorum. 6 Şubat depreminin adeta milat olarak, değişik depremler yaşadık ama dünyada kendisinden söz ettiren böyle bir felaketi Mevla’m yaşatmasın diye dua ediyoruz. Bizlerin de o süreç içerisinde yaptığımız çalışmalar, değerlendirmeler ve sonrasında almamız gereken önlemler bağlamında her kurumun üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğinin bilincindeyiz” diye konuştu.

Olası afetler için ayrı bir alan oluşturduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeler olarak bu alanda yapmış olduğumuz daha önce çalışmalara ilaveten son süreçte yapılması gereken çalışmaları da gündemimize alıp, Afet İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere adeta ayrı bir alan oluşturarak, bu konuda ne yapılması gerektiği, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde üzerimize düşeni yapma yönünde iş birliğini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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