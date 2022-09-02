Kayseri'de adli yıl açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi’nin imkân ve desteğiyle oluşturulan Çocuk Teslim Merkezi için teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleşen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, üniversite rektörleri, hâkim, savcı ve avukatlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, yaptığı konuşmada Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliyesi’nin yeni adli yılda da gece gündüz fedakârca çalışmaya ve hizmetler üretmeye devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A BAŞSAVCI KORKMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi’nin imkân ve desteğiyle oluşturulan Çocuk Teslim Merkezi için teşekkür eden Başsavcı Korkmaz, şöyle konuştu:

“Malumunuz üzere kısa zaman önce İcra İflas Kanunu ve Çocuk Koruma Kanununda yapılan değişiklik ile çocuklarımızın velileriyle kişisel ilişki kurabilmelerini temin görevi icra müdürlüklerinden alınarak yeni ihdas edilen ve adliyemizde de göreve başlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetler Müdürlüğü’ne verildi.

Bu amaçla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin imkân ve desteğiyle oluşturulan Çocuk Teslim Merkezi kısa süre önce görevine başladı. Buradan desteği için sayın başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Korkmaz, Kayseri Çocuk Teslim Merkezi’nin örnek olabilecek vasıf ve mahiyete sahip olduğunu ifade etti.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de, yeni adli yılın avukat, hâkim, savcı, yargı çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni adli yıl açılışında yargı mensupları ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte 2022-2023 Adli Yıl Açılış programına katılarak, değerli yargı mensuplarıyla bir araya geldik. Yeni adli yılın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını ve tüm yargı camiamıza çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.