Kayseri'de 4 Ekim'e özel kutlama

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu 2/F Sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Zeliha Koç bu sene de hayvan dostları düşünerek bir etkinlik plandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinlikte sınıf olarak mama alıp her bir öğrenci evlerinin çevresindeki hayvanlara mama ve su ulaştıracak şekilde paylaştı. Aynı zamanda Levent Karakaya (Barbaros Mahalle Muhtarı), Nilgün Uzel (Kayseri Hayvan Hakları Dernek Başkanı Kayhakder) , Mehmet Uzel (Gazeteci KAYHAKDER başkan yardımcısı),Ömer Özkan (Tiyatrozade genel sanat yönetmeni ) ve Seviye Nayman'nın da (Okul Aile Birliği Başkanı) katılımıyla okul bahçesine hayvan dostlarımız için mama ve su bıraktılar.