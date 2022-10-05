Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Kayseri'de 4 Ekim'e özel kutlama
GÜNDEM 05.10.2022, 11:45
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu 2/F Sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Zeliha Koç bu sene de hayvan dostları düşünerek bir etkinlik plandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Etkinlikte sınıf olarak mama alıp her bir öğrenci evlerinin çevresindeki hayvanlara mama ve su ulaştıracak şekilde paylaştı. Aynı zamanda Levent Karakaya (Barbaros Mahalle Muhtarı), Nilgün Uzel (Kayseri Hayvan Hakları Dernek Başkanı Kayhakder) , Mehmet Uzel (Gazeteci KAYHAKDER başkan yardımcısı),Ömer Özkan (Tiyatrozade genel sanat yönetmeni ) ve Seviye Nayman'nın da (Okul Aile Birliği Başkanı) katılımıyla okul bahçesine hayvan dostlarımız için mama ve su bıraktılar.
16
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü