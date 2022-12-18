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Kayseri'de 17 Aralık hüznü

GÜNDEM 18.12.2022, 07:45
Kayseri'de 17 Aralık hüznü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu Şehit Komandolar Durağı’ndaki anma programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17 Aralık 2016’da gerçekleşen hain bombalı saldırıda 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu Şehit Komandolar Durağı’ndaki anma programına katıldı.  Anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanısıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile siyasi parti il temsilcileri, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit ve gazi yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Türk bayrakları ve çiçeklerle donatılan ve saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerine, şehit askerlere Allah’tan rahmet ve şehit ailelerine sabırlar ile gazilere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temennisinde bulunarak başladı. Büyükkılıç, “15 canımız burada hakikaten bizim canımızı yaktı. Biz şehitlerimizin sonrasında şehir olarak hakikaten hüzne büründük. Ve buradan birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik ve ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, vatanımızın, milletimizin birliğini, beraberliğini sağlayacak davranışları hep beraber sergiledik. Biz ailelerimize minnet duyuyor, sabırlar niyaz ediyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda sivil halde masumane gençlerin terör örgütünün canına kıydığını ve şehri yasa boğduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Biz her zaman iri olacağız, bir olacağız, diri olacağız” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ARTTIRIYOR, BİZİ BİRBİRİMİZE KENETLİYOR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaşanan terör saldırısının birlik ve beraberliği arttırdığını ve toplumda kenetlenmeyi sağladığını kaydederek, “Bundan tam 6 yıl önce, 2016 yılı 17 Aralık’ta tam durduğumuz noktada durağımızda aynı gün aynı saatte yüreğimiz yandı. 15 yavrumuzu şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum; bütün terör kuramcıları, bütün terör ideologları, terörün bir korkutma, bir sindirme, bir kaos oluşturmak için yapıldığını belirtirler. Bundan bir amaç edinirler. İsterler ki millete korku salınsın, kaos oluşsun ve devlet diz çöksün. Ama unuttukları şu var, bu millet bin yıldır askeri ile sivili ile varoluş mücadelesi veriyor ve teröre verdiği şehitler bir ölüyor, bin diriliyor. Ve kesinlikle taviz, korku, sinme yerine işte annelerimiz burada, bizim milletimizde bir başka etki yapıyor arkadaşlar. Bizim milletimizde birlik ve beraberliğimizi arttırıyor, bizi birbirimize kenetliyor” dedi ve birlik ile beraberlik vurgusu yaptı.  

Müslüman olduklarını ve şehitlerin ölü olmadığına inandıklarını ifade eden Çiçek, Türkiye’nin sadece Türkiye’de değil yurt dışında da teröre kan kusturduğunu belirtti ve Türkiye’nin diz çökmeyeceği mesajı verdi. 

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise ‘haince ve alçakça’ düzenlenen saldırı şeklinde nitelediği olayın üzerinden tam 6 yıl geçtiğini ve vatan için canını feda eden kahramanları anmak amacıyla toplandıklarını dile getirerek, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi ve şehitleri rahmetle andıklarını, şehit ve gazilere de minnet duyduklarını paylaştı.

BÜYÜKKILIÇ, ŞEHİTLER DURAĞINA GÜL BIRAKTI

Anma programında 6 yıl önce şehit olan askerlerin bulunduğu Şehit Komandolar Durağı’na Başkan Büyükkılıç, gül bırakarak duygularını paylaştı.

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