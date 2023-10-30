Kayseri'de 100'üncü yıla görkemli kutlama

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı, Kayseri’de törenlerle kutlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün yapılan törenler, Valilik makamında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanında kutlama töreni düzenlendi

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Vali Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Aşkın Genç, Baki Ersoy, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S.Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Gökmen Çiçek, “Bugün burada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamak için bir araya geldik. Değerli Kayserililer; insan hayatında öyle anlar vardır ki hem yaşanılanlar hem de bunların yaşandıkları yer bakımından ömürlük anlamlar barındırırlar ve ölümsüz hatıralar olurlar. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anadolu’nun milli mücadele dönemlerinde sigorta şehri olarak görülen Kayseri’mizin Valisi olmak, bu asırlık bayramı sizlerle birlikte kutluyor olmakta şahsım adına ömürlük bir anlam, ölümsüz bir hatıra olarak son derece kıymetlidir. İnanıyorum ki şanlı Cumhuriyetimiz her yüzyıllık seneyi devriyesinde her seferinde daha da büyüyen bir coşku ve bağlılıkla kutlanacaktır.” dedi

Bu mutlu bayram gününde unutulmaması gereken bazı gerçekleri hatırlatmak istediğini ifade eden Vali Çiçek, “Bizler, her birimiz ecdadımızın muzaffer hatıralarıyla ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü onlar, Türk’ün tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar yaptıklarıyla bizlerin her zaman başı dik, göğsü gurur dolu bir şekilde ayakta olmamızı sağlamışlardır. Kayseri’mizin bir dönem başkentliğini yaptığı Selçuklu, 3 kıtaya Türk’ün bayrağını, İslam’ın Sancağını taşımış olan Osmanlı Devleti tahakkümü altındaki coğrafyalara, insani hoşgörü, ilmi ve bilimden başka bir şey götürmemişlerdir. Çok şükür ki şanlı Türk tarihinde kurulmuş olan hiçbir devletimiz sömürgeci bir anlayışla emperyalist hırslarla vücuda gelmemiştir. Ancak son örneğini 1918-1922 yıllarında bizzat tecrübe ederek yaşadığımız üzere, emperyalizmin kan ile kirli pençesiyle Anadolu halkının yaşam hakkına son verilmeye kalkışılmış fakat bu karanlık niyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenen Türk milletinin aydınlık sinesindeki irade kalkanında nihayetinde parçalanıp un ufak olmuştur.” diye konuştu

Vali Gökmen Çiçek konuşmasının devamında, “Geçmişte yaşananları sadece mazi olmak görmek bu coğrafyanın asla kaldıramayacağı bir cehalettir. Tarih ancak ondan ders alan milletler için mutlu yarınların pusulası olabilir. Çok şükür biz tarihimizden de pusulamızdan da eminiz. Bugün kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı ve kapı eşiğini ise yeni adımladığımız Türkiye 100 yılı işte bu nedenlerle çok önemlidir. Bugün bu meydanı doldurmuş olan gencinden yaşlısına yüreği vatan sevgisiyle çarpan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Asil Türk milletinin birer ferdi olarak hiçbirimizin tembellik yapmaya, çalışmaktan üşenmeye, hatta ve hatta yoruldum demeye dahi hakkı yoktur. Nasıl ki ecdadımız dün savaş meydanlarında kanlarının son damlasına kadar özgür yaşamamız için mücadele ettiyse, gazi ve şehit olduysa, bugün bizlerde gelecekte daha müreffeh yaşayabilmek için alnımız son ter damlasına kadar çalışmaya, geçmişimizi onurlandırmaya ve de geleceğimizi daha güçlü kılmaya mecburuz.” dedi

Vali Çiçek son olarak, tüm Kayserili hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyor, bugünlere erişmemize vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı töreni halk oyunları, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve kortej geçişinin ardından sona erdi.