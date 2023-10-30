Kayseri'de 100'üncü yıla 1 ton mantılı kutlama

Büyükşehir Belediyesi, Lokantacılar ve Pastacılar Odası iş birliği ile Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel 1 ton Kayseri Mantısı dağıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde Kayseri’nin gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan lezzetli mutfağını dünyaya tanıtmaya devam ederken, Kayseri Gastronomi Günleri ile Kayseri mutfağının uluslararası anlamda markalaşması hedefleniyor.

27, 28 ve 29 Ekim günlerinde gerçekleşen Kayseri Gastronomi Günleri’nde, ayrıca 100’üncü yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne özel çalışmalar da yapılıyor. Gastronomi Günleri’nde yarışmaların, seminerlerin ve atölyelerde pişen yemeklerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel 1 ton Kayseri Mantısı dağıtıldı.

İlk olarak, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, aşçılarla birlikte küçük küçük katlanarak hazırlanan mantılar sıcak suyun kaynadığı dev kazana atıldı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanlığı tarafından Kayseri deyince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan Kayseri Mantısı dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 1 tonluk mantı, vatandaşlara ikram edilerek, kısa süre içerisinde tüketildi.

Ayrıca Gastronomi Günleri’nde Dr. Ender Saraç, Kayseri’nin coğrafi ürünleri ile ilgili bilgiler aktararak, lezzetin başkentlerinden birisinde olduklarını ifade etti.