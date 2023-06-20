Kayseri Çevre ve Şehircilik'e yeni bina

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası temel atma törenine katılan Başkan Büyükkılıç, “Gururumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve yol arkadaşlarıyla Kayseri’mize yakışan yapılıyor” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA);

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nın temel atma törenine katıldı.

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne katılan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yakışacak olan böyle bir projeye katkı sağlayan Bakan Özhaseki’ye teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi: “Laftan çok icraata bakıyoruz. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, gururumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve yol arkadaşlarıyla Kayseri’mize yakışan yapılıyor. Böyle güzel anlamlı proje Kayseri’mize yakışacak. Sayın Bakanımızın zaten Kayseri’mizin her noktasında emeği, izi, ufku var. El ele, gönül gönüle diyoruz.”

Bakan Özhaseki de 4 katlı olacak projede Selçuklu medeniyetine benzer bir yapı olacağını ifade ederek, proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayseri’nin güzelliklerine güzellik katmak üzere çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Sayın Bakanımız sağ olsun yıllardan beri Kayseri’mizin gelişmesi için bilgisini, becerisini, tecrübesini buraya aktarmış bir arkadaşımız. Kayseri’miz parlayan bir yıldız. Kayseri’mize çok önemli katkılar sağlandı. Bugünkü yapılan hizmet binasının açılması da bakanımızın yeni dönemdeki ilk icraatı olarak önemli” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bu şehre hizmet etmeye devam edeceklerini kaydederek, hep beraber nice açılışlarda bir araya gelmeyi temenni etti.

Konuşmaların ardından temel atma töreni Kayseri protokolü tarafından dualarla gerçekleştirildi.