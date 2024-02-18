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Kayseri Büyükşehir Zafer Sırakaya'yı ağırladı

GÜNDEM 18.02.2024, 07:27
Kayseri Büyükşehir Zafer Sırakaya'yı ağırladı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarette bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
AK Parti İl Dış İlişkiler İç Anadolu Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’de bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya’yı Büyükşehir Belediyesi girişinde çiçekle karşılayarak, Sırakaya’ya, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı çalışmalarında elde edilen ve “Dünyada ilk ve tek” olarak nitelenen 7,5 milyon yıllık fosilleri ve replikalarının yer aldığı sergiyi gezdirdi. Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya’ya sergide bulunan fosillerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’yı başkanlık makamında ağırladı.

Memduh Büyükkılıç, Sırakaya’ya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve kent hakkında bilgiler vererek, Kayseri’yi iyi bir noktaya taşıdıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Kayserili hemşehrilerimiz bizleri sevdi, güvendi. Biz de onları mahcup etmedik. Başlarını yere eğdirecek hiçbir fiilimiz olmadı hiçbir kardeşimizin. Uyum kültürü içinde, teşkilatlarımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bakış açısıyla, şehrimize bunu bir zenginlik olarak gördük. Şehrimizi iyi bir noktaya taşıdık” dedi.

Kayseri’nin kendi kendine yeten bir şehir olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri kendi kendine yeten bir şehir olarak hep tanımlanır. Gerçekten hep başkalarına destek olma yönünde fedakârlık yapar. Bunu deprem sürecinde de bizzat yaşadık, Allah göstermesin bir daha” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet Meydanı’ndaki son mitingde kendi şahsında Kayseri’ye teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Biz de bizi seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Onlara layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Güzel çalışmalar var. Tabi insanlar yapılanı gördükçe yeni beklentiler içine giriyor. Onunda farkındayız çünkü Kayserili hak ediyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da “Diğer şehirlerimize örnek teşkil etmiş olmanız bizler için son derece kıymetli. Bugün Kayseri’de bütün İç Anadolu bölgesi dış ilişkiler başkanlarımız topladığımız bir yerde bizlere ev sahipliği yapıyorsunuz. Hem il başkanımıza hem belediye başkanı olarak sizlere bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızı Türkiye Yüzyılı tacı ile taçlandırabilmek konusunda da ben başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Sarıkaya’ya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

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