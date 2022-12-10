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Kayseri Büyükşehir yine zirvede

GÜNDEM 10.12.2022, 15:15
Kayseri Büyükşehir yine zirvede

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak bir kez daha Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 61.31’lik oran ile yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez daha zirvede yer aldı. Başkan Büyükkılıç, “Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demektir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kente ve ülkeye kazanımlar sağlayan, yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” kapsamında 2020 yılındaki yüzde 59.04’lük oranı daha da artırarak 2021 yılında da yüzde 61.31’lik oran ile bir kez daha Türkiye birincisi oldu.

KAYSERİ, 2021 YILI YATIRIM GİDERİ PERFORMANSINDA LİDER

Geçtiğimiz yıl, 2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları’na göre 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi kapsamında 2021 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları belirlendi.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri bir kez daha geride bırakıp, zirvedeki yerini korudu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçesinden 1 milyar 738 milyon 426 bin TL olan toplam harcamasının yüzde 61.31’ine denk gelen 1 milyar 65 milyon 889 bin TL yatırım gideri ile Türkiye’de 30 büyükşeh arasında ilk sırada yer aldı.

Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak liderlik tahtına oturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaret, sanayi ve endüstri alanının yanı sıra turizm, kültür ve sanat merkezi olan kentte 3,5 yılı aşkın sürede önemli çalışmalara imza attı. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri’nin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için gayret ettiklerini belirtti.

“YATIRIM DEMEK, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR DEMEK”

Bu başarıyı tüm Kayseri’ye armağan eden ve bütçesinin son kuruşuna kadar bu kadim kente yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demektir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda önce şehrimize olan sevdamız ile sonra da Rabbimin vermiş olduğu hizmet aşkıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

“KENDİ REKORUMUZU KIRDIK”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberliğin yatırımla birlikte berekete dönüştüğünü ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımdan daha fazla yatırım yaparak, kendi rekorumuzu kırdık. Aynı özveriyle proje üretmeye, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim hizmet aşkımızı elimizden almasın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kente ve ülkeye kazanımlar sağlayan, yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” kapsamında 2020 yılındaki yüzde 59.04’lük oranı daha da artırarak 2021 yılında da yüzde 61.31’lik oran ile bir kez daha Türkiye birincisi oldu.

KAYSERİ, 2021 YILI YATIRIM GİDERİ PERFORMANSINDA LİDER

Geçtiğimiz yıl, 2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları’na göre 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi kapsamında 2021 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları belirlendi.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri bir kez daha geride bırakıp, zirvedeki yerini korudu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçesinden 1 milyar 738 milyon 426 bin TL olan toplam harcamasının yüzde 61.31’ine denk gelen 1 milyar 65 milyon 889 bin TL yatırım gideri ile Türkiye’de 30 büyükşeh arasında ilk sırada yer aldı.

Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak liderlik tahtına oturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaret, sanayi ve endüstri alanının yanı sıra turizm, kültür ve sanat merkezi olan kentte 3,5 yılı aşkın sürede önemli çalışmalara imza attı. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri’nin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için gayret ettiklerini belirtti.

“YATIRIM DEMEK, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR DEMEK”

Bu başarıyı tüm Kayseri’ye armağan eden ve bütçesinin son kuruşuna kadar bu kadim kente yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demektir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda önce şehrimize olan sevdamız ile sonra da Rabbimin vermiş olduğu hizmet aşkıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

“KENDİ REKORUMUZU KIRDIK”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberliğin yatırımla birlikte berekete dönüştüğünü ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımdan daha fazla yatırım yaparak, kendi rekorumuzu kırdık. Aynı özveriyle proje üretmeye, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim hizmet aşkımızı elimizden almasın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

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