Kayseri Büyükşehir 'yeşil bant' çekti

Büyükşehir Belediyesi şehrin güzelleşmesi, daha konforlu ve daha düzenli hale gelmesi için yaptığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, çevre dostu projeler kapsamında yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde şehirde mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliğine ve bu hizmetlere yenilerini ekleyerek Kayseri’ye hizmet etmeye devam ediyor. Buna göre Yeşil Mahalle’den Oymaağaç Zafer Caddesi’ne kadar devam eden 10 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarı kanal kenarına gidiş ve dönüş olarak yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu.

Öte yandan, birinci etap, Yeşil Mahalle’den, Şehir Hastanesi kavşağına kadar 6 kilometre gidiş ve 6 kilometre dönüş hattında, altyapı çalışmaları kapsamında 12 kilometrelik 125’lik ana hat borusu ve derin kuyu dalgıç pompa sistemi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2 kilometrelik bölümünde ise otomatik sulama sistemi yapıldı.

YEŞİL ALANA GÜMÜŞ IHLAMUR VE MAVİ LADİN FİDANI DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, şehrin park ve bahçelerle donatılmasına, ayrıca tüm yeşil alanların cıvıl cıvıl bir görsellik sunmasına çok önem veriyor. Alanda 4 kilometrelik bölümde fidan ve süs bitkilerinin budanması, bakımı, çim biçme, arazözle sulama ve diplerinin çapalanması çalışmaları devam ederken, tüm bu hizmetler ve çalışmaların yanında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yeşil alanlara bin 200 gümüş ıhlamur ve 100 adet mavi ladin fidanı dikildi.

Ayrıca toprak tesviyesinin bitimiyle beraber, 12 kilometrelik uzunluktaki bulvara, püskürtme yöntemi ile çim ekilecek.