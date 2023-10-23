Kayseri Büyükşehir'vn projeleri öğrencileri mest etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Geleceği Düşün Harekete Geç Projesi’ kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi. Öğrenciler, Büyükşehir’in kentte hayata geçirilen çevre ve doğa dostu sürdürülebilir projelerine hayran kaldı.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Doğa ve çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde daha temiz, daha konforlu ve sürdürülebilir projelerle kente hizmet etmeye devam ederken, Büyükşehir’in bu projeleri eğitim alanında da dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine yönelik, Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayık koordinatörlüğünde ‘Geleceği Düşün Harekete Geç’ projesi ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ kapsamında teknik gezi düzenlendi.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen yenilenebilir ve sürdürülebilir projeler olan Biyogaz Tesisi ve Katı Atık Depolama Tesisi’nin yanı sıra Ulaşım A.Ş.’yi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre Mühendisi Serdar Bak, Abdullah Gül Üniversitesi’nde 20 öğrenci ile birlikte Geleceği Düşün Harekete Geç 2 Projesi kapsamında teknik gezi düzenlediklerini, bu gezide gerekli bilgileri verdiklerini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini vurguladı.

Dr. Sümeyra Ayık, AGÜ’de ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ kapsamında çalışmalar yaptığını belirterek, “Abdullah Gül Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde bir proje tasarladık. Bu ikincisi, ‘Geleceği Düşün, Harekete Geç’ adı altında” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Yaklaşık 20 kişiden oluşan bir hedef kitleye beraber, ilk önce ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ ile alakalı bir eğitim verdiklerini söyleyene Dr. Ayık, “Sonrasında Büyükşehir Belediyesi destekli yine ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ temelli geziler uyguladık. Bu gezilerin amacı şuydu, başlangıçta teorik olarak verilen eğitimleri, bir de uygulamalı olarak görme fırsatı buldular. Çalışma kapsamında bize destek olan Abdullah Gül Üniversitesi, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Dr. Sinan Akyüz ise bu gezinin öğrencileri bilgilendirme, hem teorik hem de pratik eğitim verme kapsamında uyguladıkları eğitim programının bir aşaması olduğunu söyledi. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nden Oğulcan Dönmez, enstitü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak projeler yaptıklarını, bunlardan birisinin de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçek hayattaki etkisi olduğunu anlattı.