Kayseri Büyükşehir ulaşımda 'Rüzgar' gibi esecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. kurmayı planladığı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmeden uygunluk alarak önemli bir ilerleme kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için bir süredir çalışmalarını yürütüyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İncesu ilçesi Fırınönü bölgesinde Rüzgar Enerji Santrali kurulmasına yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, ”RES sahası için ilgili kurumlarca yapılan teknik değerlendirme sonucu uygunluk alarak önemli bir aşama kaydettik. Önümüzde aşmamız gereken birkaç önemli adım daha var. Tüm bunları aşıp 22 megavatlık santral kurulumunun tamamlanmasının ardından yılda 70 Milyon KWh in üzerinde enerji üretimi sağlayacak önemli bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar yapılması yönünde teşviklerinin olduğuna dikkat çeken Canbulut, “Sürecin başından bu yana sürekli konuyu takip eden ilerleme kaydedilmesinde öncülük eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Canbulut, çalışmaları devam eden RES’in tamamlanması ile yeni devreye alınacak raylı sistem hatları dâhil olmak üzere tüm raylı sistemin enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra üretilen fazla enerjiden gelir elde etme planları da olduğunu sözlerine ekledi.