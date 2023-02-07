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Kayseri Büyükşehir tesislerini depremzedelere açtı

GÜNDEM 07.02.2023, 16:22
Kayseri Büyükşehir tesislerini depremzedelere açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve aralarında Kayseri’nin de bulunduğu çevresindeki 10 ilde hissedilen depremde evlerinden dışarı çıkan vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’nde ve bağlı salon ve tesislerde misafir ederek, vatandaşlara “Belediyemiz, salon ve tesislerimiz Kayserili vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kahramanmaraş Pazarcık ve sonrasındaki Elbistan ilçesi merkezli yaşanan büyük ölçekli depremler sonrasında depremi hisseden 10 ilden birisi olan Kayseri’de evlerinden sokağa çıkan vatandaşlara zorlu kış şartlarında kucak açan Başkan Büyükkılıç, gerek Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasında, gerekse bağlı salon ve tesislerde Kayserili hemşehrilerini konuk etti. 

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BELEDİYEDE KONUK ETTİĞİ VATANDAŞLAR İLE KUCAKLAŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasına misafir olan vatandaşlar ile tek tek görüşerek, “Belediyemiz, salon ve tesislerimiz Kayserili vatandaşlarımızın hizmetindedir. Hoş gediniz” dedi. 

Her konuda olduğu gibi deprem ve afet türü durumlarda da vatandaşların yanında yer alan Büyükkılıç, “Ülkemiz zor bir sınav veriyor. Depremden Kayseri’miz de etkilendi. Bizler de hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın yanındayız. Gerek ekiplerimiz ile deprem bölgesinde, gerekse belediyemiz ve bağlı salonlarımızla, tesislerimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Allah bu süreci en az zararla atlatmayı nasip etsin. Ülkemizi bu tür afetlerden korusun” ifadelerinde bulundu.

"GECE BOYU ULAŞIM VE KONAKLAMA İMKÂNI SAĞLADIK”

Büyükkılıç, ulaşım ve konaklama noktasında gece boyunca vatandaşlara ulaşım ve konaklama imkânı sağladıklarını dile getirerek, “Gece boyunca evlerine gitmek istemeyen vatandaşlarımıza birlik ve dayanışma ile tramvaylarımız, otobüslerimiz ve ekip binaları ile depo sahalarımızı açarak gece boyu konaklama imkânı sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, personelimizle halkımızın yanındayız, onların hizmetindeyiz” sözlerini paylaştı.

100 BİN ÇORBA İKRAMI

Öte yandan, depremin yaralarını sarmak ve Kayserililerin içini ısıtmak için deprem anından itibaren hem tesislere başvuran vatandaşlara hem de sahadaki fedakâr çalışanlara 100 bini aşkın çorba ikramında bulunuldu.

Bu zor günlerde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm spor salonları ve sosyal tesislerden faydalanan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ve ekibine hem dua hem de teşekkür ettiler.

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