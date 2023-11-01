Kayseri Büyükşehir tasarrufta öncü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak tasarrufu da yatırımları da önemsediklerini belirterek, Büyükşehir’i ‘tasarrufta hassas, yatırımda öncü’ belediye olarak niteledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünya Tasarruf Günü’nü kutlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tasarrufun da bir tür yatırım sayılabileceğini vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları’na göre 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider olmuştu. Büyükşehir’imiz, 2021 yılındaki oranı daha da artırarak kendi rekorunu kırıp, 2022 yılında da yüzde 62.43’lük oran ile 30 büyükşehir arasında ilk 2 sırada yerini aldı. Bununla beraber tasarruf da bir yatırım sayılır. Kayseri Büyükşehir, tasarruf konusunda da adeta yatırımcı bir belediye olarak hassasiyet göstermiş ve önemli mesafe kat etmiştir” ifadesinde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BİR BİR TASARRUF FAALİYETLERİNİ SIRALADI

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesine uyum gösterdiklerinin altını çizerek, Büyükşehir’in Kayseri için hizmetleri noktasında gerçekleştirdiği tasarruf çalışmalarına ve gerçekleştirdikleri hizmetlere değindi.

ELEKTRİK VE AKARYAKITTA TASARRUF

Yüzde 51’i Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Elektrik Şirketi’nin, elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvanizin kullanımına yönelik Ar-Ge projesi ile Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar Türk Lirası katkı sağlandığını ifade eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan elektrikli otobüsler ile de toplam 130 bin 500 kilometre kat edilen yollarda 395 bin TL akaryakıt tasarrufu gerçekleştirilirken, 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçildiğini paylaştı.

GES VE BİYOGAZ İLE KAYIP ENERJİ KAZANILDI, KAYIPLAR KAZANCA DÖNÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece bir yılda kent gelenindeki elde edilen katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinde 20 milyon kilovat, KASKİ için kurulan güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımının önüne geçtiklerini vurguladı. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 160 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali, (GES) KASKİ’ye yıllık 30 milyon TL’lik enerji tasarrufu katkısı sunacağını da aktardı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde, kurulduğu günden itibaren 274 milyon 533 bin kwh elektrik üretildiğini ve bu sayede de 140 milyon metreküp sera gazı salınımının engellendiğini sözlerine eklerken, enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısıdan saha üzerinde kurulu 11 bin metrekare alanda topraksız sera yöntemiyle, yılda 500 ton domatesin üretildiğini ve 16 megavatlık lisanslı tesisin Gold Proje sertifikası alan Türkiye’deki 6’ncı tesis olduğuna işaret etti.

Büyükkılıç, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde hayvansal atıklar dönüştürülerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretilmekte olduğunu bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriğinin karşılanmakta olduğunu da aktardı.

SU TASARRUFU DA SAĞLANDI

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde hayata geçirilen İzole Alt Bölge (DMA) projesi sayesinde su tasarrufu) ile milyonlarca metreküp su ve milyonlar liralık tasarruf sağlandığını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, diğer taraftan akıllı şehircilik uygulamaları ile de hemen her alanda tasarrufa gittiklerini dile getirerek tasarrufta teknolojinin de imkânlarında faydalandıklarını dile getirdi.

YEŞİLE YÖNELİK DE TASARRUF ÇALIŞMASI

Büyükkılıç, tasarruf noktasında yeşile yeşil unsurlarla katkı sağladıklarını belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, daha yeşil bir Kayseri için çalışmalarımızı tohumdan fidana sürdürüyoruz. Bu kapsamda park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen 1 ton tohumu toplayarak, yeniden toprakla buluşturuyoruz. Örnek uygulamamızda, 1 tona yakın toplanan tohumlar eğimli ve erozyona maruz kalabilecek alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekilmekte ve doğaya tekrar dönüşüm sağlanmakta, tohumdan da tasarruf yapmaktayız” diye konuştu.

TÜM TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI İLE 75 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANMIŞ OLACAK

Başkan Büyükkılıç, verdiği bilgilerin sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin tüm temiz enerji yatırımlarından 170 milyon kilovat elektrik üretip, 80 milyon ton karbon salınımının engelleneceğini, bu sayede 32 bin ton kömür yakımı ile 2 milyon 250 bin ağacın kesilmesinin önlenmiş olacağını ve 75 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmış olacağını kaydetti.