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Kayseri Büyükşehir selin izlerini siliyor

GÜNDEM 16.06.2023, 07:15
Kayseri Büyükşehir selin izlerini siliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ve Yahyalı ilçelerini ziyaret ederek, yağmur sonrası yaşanan su taşkınlarından zarar gören Yeniköy, Şıhlı ve Karaköy mahallelerinde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kent merkezi ve ilçelerde yerel yönetim hizmetlerini etkin ve en verimli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Develi ve Yahyalı ilçelerini ziyaret etti.

DEVELİ’DE MAHALLE MAHALLE ZARAR TESPİTİ YAPTI

İlk olarak Erciyes’in eteklerinde yer alan Develi ilçesine giden Başkan Büyükkılıç’a ilçe ziyaretinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir eşlik etti.

Develi’de Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, burada yaşanan su taşkınlarındaki zararları tespit eden Başkan Büyükkılıç, “Develi’de Yeniköy Mahallemizi ziyaret ederek, burada yaşanan su taşkınlarındaki zararları tespit ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah kısa zamanda burada yapılması gereken çalışmaları yapacak ve hemşehrilerimizin eksiklerini gidermiş olacağız” diye konuştu.

Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Büyükkılıç, Develi’de yaşanan su taşkınları dolayısıyla yaptığı incelemeler sırasında Ayşepınar Mahallesi’nde bakkal dükkânı işleten Hacı Yusuf isimli ulu çınarı da ziyaret edip, hayır duasını aldı.

Başkan Büyükkılıç, incelemeler kapsamında baba ocağı Şıhlı Mahallesi’ne geçti. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Büyükkılıç, “Baba ocağım Şıhlı’yı ziyaret ederek hemşehrilerimle bir araya geldik. Burada mahallemizin sakinleri ile hasbihal ederek su taşkınlarındaki zarar tespitlerini yaptık” dedi.

YAHYALI’DA İNCELEMELER YAPTI

Develi ziyareti sonrası Yahyalı İlçesi’ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ilçe sakinleri tarafından karşılandı. Şiddetli yağış sonrası en fazla zarar gören Karaköy Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarı İsrafil Çulha’dan son durum hakkında bilgi aldı.

Tüm ekiplerin seferber olup, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bugün Develi’de Ayşepınar, Yeniköy bölgesinden Şıhlı Mahallesi’ne geçtiklerini, dün de Yeşilhisar bölgesinde incelemeler yaptıklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, en büyük hasarın Karaköy Mahallesi’nde olduğunu ifade ederek, “Gerekli çalışmaları Yahyalı Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri birimlerimiz zararı tespit edip, çalışmalar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu ülkede, Mehmet Özhaseki bakanımızın da olduğu boyutta el ele vermek suretiyle her birimiz bu sorunları aşacak güçteyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yapılan projede tohum desteği verdiklerini hatırlatarak, bu dönem afette zarar gören bölgelere öncelik verileceğini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilçe belediye başkanları ile birlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Kırsal ekibimiz, fen işleri ekibimiz, ilgili ilçe belediyeleriyle, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar’ımızla nerede, hangi sıkıntı var ise onların hepsini giderecek gücümüz de var, Allah’a şükür, birlikteliğimiz de var, bereketimiz de var. Değerli muhtarlarımıza özellikle saygı içerisinde mahallelerimizin, köylerimizin isteklerini dile getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, alınması gereken önlemler ve dersler bağlamında kendilerinin de çok daha dikkatli çalışmalarının gerektiğini ve bölge sakinlerinin de dere yatağına yapı oluşturmasının risk olduğunu görmesi gerektiğini söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Başkan Büyükkılıç’a ilçeye hoş geldiniz dileklerini ileterek, “Sadece Yahyalı’mızda değil, 16 ilçemizde sabahın erkeni demeden akşamın geçi demeden gece gündüz Kayseri’miz için çalıştığınıza da bizler şahidiz. Karaköy adına, ilçemiz adına ve diğer ilçelerimiz adına gönülden, yürekten size teşekkür ediyorum. Sağ olun, bugün Tarım İl Müdürümüz ve ekibinizle beraber buradasınız. Biz size ilçemiz adına her zaman minnettarız” ifadelerini kullandı.

Karaköy Mahalle Muhtarı İsrafil Çulha da Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’a ilçe ziyaretinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir eşlik etti.

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