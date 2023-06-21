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Kayseri Büyükşehir rol model oldu

GÜNDEM 21.06.2023, 06:52
Kayseri Büyükşehir rol model oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı ile Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda deprem bölgesinden gelen bir esnaf da ‘Sizleri hep örnek gösterdik’ diyerek Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na kurulan Yöresel Ürünler Fuarı’nı ve kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlamak üzere Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile açılan Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı ziyaret etti.

İlk olarak Yöresel Ürünler Fuarı’nı gezen Başkan Büyükkılıç, Akhisar, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Bursa gibi illerin arasında yer aldığı Türkiye’nin dört bir yanından onlarca firmanın katıldığı, o bölgelerin meşhur ürünlerinin olduğu stantları gezerek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Birçok ilden Kayseri’ye gelen ve ürünlerinin hem tanıtımını hem de satışını yapan esnafa işlerinde kolaylıklar ve helal kazançlar dileyen Büyükkılıç, fuarı ziyaret eden vatandaşlara da fuardan ürünler ikram etti.

DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN ESNAF: “SİZİ HEP ÖRNEK GÖSTERDİK”

Deprem bölgesinden gelen ve Kahramanmaraş Yöresel Ürünler standında bulunan esnaf Abdullah Kılıç, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Sizlerden öyle bir hizmet gördük ki, sizleri hep örnek gösterdik. Allah sizlerden razı olsun. O anları hiç unutamıyorum, Kayseri hep bizimleydi. Allah birliğimizi bozmasın” dedi. Bir kez daha depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Büyükkılıç da “Kayseri’miz hayırseverliği ile insani yaklaşımı ile dua kaynağı, takdir edilen bir insanlardan oluşan şehirdir. Yakışanı, üzerine düşeni yaptı. Sadece Kahramanmaraş’ımıza değil, 11 ilin hepsinde çalışmamız, hemşehrilerimizin gayreti, valimizin, bakanlarımızın hepsi oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu yerde hepsi orada olur” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRÜNLERİNİ İNCELEDİ, GÖZLEME PİŞİRDİ

Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar ile bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, daha sonra Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı gezdi Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatifleri’nin ürünlerinin tanıtıldığı fuarda coğrafi işaretli ürünlerden, kadınların el emeği göz nuru eserlerine kadar birçok ürünü inceledi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK SÜRECEK

Gözleme pişiren kadınlara pişirme esnasında yardım eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerine destek verdiklerini hatırlatarak, “Çok güzel ürünler ortaya çıktı, tabi çeşitlendirmek lazım. O yönde de sayın kaymakamlarımız üzerine düşeni yapar. Bizler de zaten her kooperatife destek verdik. Gerek fiziki mekânı, gerek araç gereçleri, gerek ürün desteği” diye konuştu.

Kadın Kooperatifleri’ne destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Piyasaya canlılık, ekonomiye katkı; üreten olmak, istihdama vesile olmak bizler için anlamlı ve önemli. Biz sizleri seviyoruz, Cenab-ı Allah sizlere bizi layık kılsın. Geçen ay 4 kooperatife üçer yüz bin lira, meclisimizden aldığımız kararla destek verdik. Yine olursa yine veririz, çünkü biz sizlerle bir anlam ifade ediyoruz. Şehrimize bu güzel hizmetlerin gelmesini hep beraber sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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