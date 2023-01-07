Kayseri Büyükşehir personeline 'ek' müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile belediyedeki 6 bin işçiyi kapsayan Ek Protokol İmza Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından imza altına alınan protokole göre 6 bin işçinin maaşı asgari ücret artışı oranında güncellenerek, ilave kazanımlar sağlandı. Böylece, Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi, var olan sözleşmeyi işçi lehine geliştirerek, yemek ücreti gibi sosyal haklar dahil önemli kazanımlar sağlamış oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Personel A.Ş., ve Kayseri Ulaşım A.Ş.’de görev yapan 6 bin çalışanın maaşlarının asgari ücret artışı oranında güncellenerek artırılmasına yönelik Ek Protokol İmza Töreni gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sendika genel başkan yardımcıları, sendika il temsilcileri ve binlerce personel katıldı.

ALKIŞLARLA VE ‘KAYSERİ SENİNLE GURUR DUYUYOR’ SLOGANLARI İLE KÜRSÜYE ÇIKTI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alkışlarla ve ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ sloganları ile kürsüye çıktı.

“İYİ Kİ VARSINIZ, SİZLERE MİNNETTARIZ”

Başkan Büyükkılıç, HAK-İŞ Sendikası’nın sağduyunun sesi olduğunu, yerli ve milli, değerlerine sahip çıkan bir sendika olduğunun altını çizerek, “İnsanların hayırlısı, insana hizmet edendir. O açıdan göğsümüzü gererek anlattığımız bu güzel şehri bu noktaya getiren sizlersiniz. Siz olmasaydınız, bugün burada konuşamazdık. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız, sizlere minnettarız. Gönlümüz daha fazlasını her zaman arzu eder ama imkânlarımızı zorlayarak hep daha fazlasını verme ve örnek teşkil etme anlayışı içerisinde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, ‘Bizi biz yapan sizlersiniz’ diyerek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize bakış açısını farklılaştıran sizlersiniz, sizlerle gurur duyuyoruz. Dün Ankara’daydık, sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Mazlum insanların sesi olan o güzel insanın yol arkadaşları olarak, hep beraber Allah’ın izniyle ‘biz varız’ diyoruz. 3 senedir kredi almadan Büyükşehir’i yöneten belediyecilik anlayışı, alın teri kurumadan haklarını veren belediyecilik anlayışı, bütçesini yüzde yüz gerçekleştiren belediyecilik anlayışı, bunu sağlayan sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bugünün anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, 2023 yılında ilk etkinliği Kayseri’de yaptıklarını, Kayseri’nin ilklerin şehri olduğunu söyledi.

TÜM SALON BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ALKIŞLADI

Arslan, bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Başkan Büyükkılıç’a gönülden teşekkür ederken, tüm salon ayağa kalkarak, Başkan Büyükkılıç’ı alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefalarını göstereceklerini söyleyen Arslan, “Kayseri’deki temsilini gerçekleştiren Sayın Belediye Başkanımız Memduh bey ve ekibine de aynı vefa ile bakacağız, desteğimize bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

ARSLAN’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A: “KAYSERİ’NİN BİR DERVİŞİ”

30 yıla yakın birlikte oldukları Başkan Büyükkılıç’ın önce parlamentoda, sonra Melikgazi Belediyesi’nde, şimdi de Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir belediye başkanından öte, Kayseri’nin bir dervişi, sanki Kayseri’nin manevi bir lideriymiş gibi davranan, samimiyetiyle, içtenliğiyle, çalışanlarına bakış açısıyla her zaman örnek aldığımız bir belediye başkanıdır. Rabbim ona uzun, sağlıklı, huzurlu ömürler versin, başımızdan eksik olmasın inşallah.”

ARSLAN’DAN TÜRKİYE’YE ÇAĞRI: “KAYSERİ KRİTERİNİ ÖRNEK OLARAK ANLATACAĞIZ”

Arslan, bu uygulamaların yeni bir kriteri getirdiğine vurgu yaparak, “Biz buna Kayseri kriteri diyoruz. Bütün belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza, Kayseri’deki belediye başkanlarımıza da bu çağrıyı yapalım. Gelin, Kayseri kriterlerine uygun olarak çalışanlarımızın haklarını güncelleyelim, onların hem dualarını alalım hem de hizmetlerini daha iyi yapmalarını sağlayalım. Bu çağrımızı bütün Türkiye’ye yapalım. Bu güzel çalışmaları bütün Türkiye belediyelerine örnek olarak anlatacağız” şeklinde konuştu.

Arslan, taşeron sistemin kaldırılmasında emekleri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye de teşekkür etti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYANDIR”

Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir de Başkan Büyükkılıç’a şükran duyduklarını ifade ederek, “Türkiye’nin parlayan yıldızı, hizmetleriyle, işçisine gösterdiği destekle, Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü takdire şayandır” dedi.

Emekçi işçilere bu şehirlerin gizli kahramanları ve mimarları olduklarını söyleyen Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde her şeyi hak ediyorsunuz. O da hiçbir zaman hakkınızı inkâr etmeden, alın teriniz kurumadan hakkınızı ödüyor. Bu Kayseri ayrıcalığı, bu yapılan ek protokol hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“KAYSERİ ADINA GECE GÜNDÜZ HİZMET EDEN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kayseri için gece gündüz demeden hizmet eden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise şöyle konuştu:

“Biz Kayseri’ye geldiğimiz zaman kendimizi evimizde hissediyoruz. Biz bugüne kadar hep ilkleri, iyilik ve güzellikleri gördük. Böyle belediye başkanımız, böyle bir ekibinin olduğu yerde bize kardeşlik, dostluk, sevgi ve bereket üretmek gerekir diye düşündük ve böyle oldu. Bugüne kadar yaptığımız toplu iş sözleşmelerinde ‘veren el, alan elden üstündür’ diye Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz, yardımcılarımız, sizlerin emeği, alın teri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar imzaladığımız toplu iş sözleşmelerinde ve bugün yapacağımız ek protokolle hep Türkiye’ye örnek oldular. Kayseri adına gece gündüz hizmet eden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”

TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE OLMAYAN BİR SÖZLEŞME

Daha çok çalışıp, Kayseri’ye daha çok hizmet edeceklerini söyleyen Toruntay, imzalanacak ek protokol ile Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan bir sözleşme olacağını ifade etti.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da “Bu salonu gördükçe mutluluk duydum. Türkiye’nin her tarafında bu manzaraları görürüz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel ortamı sağladığı için, emekçi arkadaşlarımıza bu ücretleri takdir ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AĞABEYİMİZ MEMDUH BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

HAK İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik ise “Ne zaman başımız ağrısa, ne zaman bir işe ihtiyacımız olsa, daraldığımızda kapısını çalacağımız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, ağabeyimiz Memduh başkanımızı, kapısını çaldığımız zaman, 3 yıllık toplu iş sözleşmemiz olmasına rağmen, 3 yılda 4 tane ek protokol yaptık” diye konuştu.

‘BİZ VERECEĞİZ, CENAB-I ALLAH DA BİZE VERECEK’

Çelik, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Öz Taşıma İş Sendikası’nın yetkili olduğu Ulaşım A.Ş., Hizmet İş Sendikası’nın yetkili olduğu KAYMEK, Erciyes AŞ, Spor A.Ş. ve KASKİ’de çalışan üyelerini ilgilendiren ek protokolü imza altına aldıklarını vurgulayarak, “Bu dönemde gerçekten kurumların da ciddi sıkıntıları olduğu dönemde Sayın Başkanımızın felsefesi, ‘Biz vereceğiz, Cenab-ı Allah da bize verecek’ olmuştur. Kayseri’de hiçbir hizmet aksamadı. Allah razı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Arslan tarafından Başkan Büyükkılıç’a çiçek ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve HAK İŞ Konfederasyonu arasında 6 bin çalışanın Ek Protokol kapsamında imzalar atıldı