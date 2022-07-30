Kayseri Büyükşehir personeline 'beslenme' semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında “Bağışıklık Sistemi ve Beslenme” Semineri düzenledi. Seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Öğrendikçe daha ileriye kendimizi götürebiliriz. Eğitimleri takip eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre yaptığı hizmetlerini niteliğini arttırmak için personelini bilgilendirmeye, eğitmeye ve daha sağlıklı olmasını sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim program kapsamında gerçekleştirilen seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, Kızılay Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sezgül Şahin ve hastane ekibi ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen Bağışıklık Sistemi ve Beslenme Semineri’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, öğrenmenin yaşı, zamanı, zemini olmadığını ifade ederek, “Öğrendikçe daha ileriye kendimizi götürebiliriz. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’mız da bu konuda farklı eğitimler planlamakta. Bu eğitimleri takip eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK VE BESLENME ÜZERİNE ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

Bağışıklık ve beslenme üzerine önemli bilgilerin verildiği seminerde, Türk Kızılay’ı bünyesinde yaklaşık 9 yıldır beslenme uzmanı olarak hizmet verdiğini ifade eden Kızılay Hastanesi’nin uzman diyetisyeni Sezgül Şahin de, toplumda bağışıklık ve beslenme konularında yanlış bilinenleri ve doğru bilgileri katılımcılar ile paylaştı.

Şahin, koruyucu bir katkıda bulunabilirsek, buradan mesai bittikten sonra evlerimize yeni birtakım bilgiler öğrenerek gidersek ne mutlu bizlere diyerek, bağışıklık nedir, güçlü ve dengeli bağışıklık nasıl olur, bağışıklığa destek olan besinler ile doğru beslenme konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminer, sağlık ve beslenme ile ilgili alanlarda soru ve cevaplarla sona erdi.