Kayseri Büyükşehir Nevin Akyurt'u unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri’nin müstesna vakıf insanı olan Nevin Akyurt'un Vefa ve Anma Gecesi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Nevin hanım kimilerinin annesi, kimilerinin ablasıydı ama kimsesizlerin kimsesiydi” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Talas Belediyesi ve Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi iş birliği ile Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı İzzet Serkuş, Nevin Akyurt'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada Akyurt’un nasıl bir hayırsever olduğunu ifade ederek, ‘kimsesizlerin kimsesiydi’ dedi. Büyükkılıç, şöyle konuştu :“Hakikaten çok duygulandım ve etkilendim. Ön plana çıktığı durumlar vardır. Onu yakinen tanıyanlar vardır. Ben de hem milletvekilliği dönemimde hem de başkanlığım dönemimde en çok da Melikgazi Belediye Başkanlığımın ilk döneminde Nevin Hanımı gerçekten yakından tanıma fırsatı elde ettim. Nevin Hanım tabi ki yavrularımızın öğretmeniydi. Nevin hanım kimilerinin annesi, kimilerinin ablasıydı ama kimsesizlerin kimsesiydi. Rahmet diliyorum. İnşallah bizlerde onun felsefesine ve anlayışına layık oluruz. Ailesini tebrik ediyorum. Ailesini sağlıklı hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.”

Programda konuşan Bakan Özhaseki de, Nevin Akyurt ile yaşadığı bazı anıları paylaşarak, Akyurt'u hep hayır işlerinde, gördüklerini ifade etti.

Dernek Kayseri Temsilcisi İzzet Serkuş ise, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda Kayseri'de hayırseverliğiyle iz bırakan Akyurt'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi de yapıldı.