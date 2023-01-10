Kayseri Büyükşehir Meclisi 2023'te ilk kez toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

37 asıl, 25 ek gündem maddesi olmak üzere 62 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN VEFAT EDEN MUHTARA BAŞ SAĞLIĞI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Toplantısı'nın başında, yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden Felahiye Alparslan Mahalle Muhtarı Nihat Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyerek dua etti. Büyükkılıç, Karakoç şahsında vefat eden vatandaşlara da dua ederek, yakınlarına başsağlığı diledi.

BÜYÜKŞEHİR-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİ

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Durmuş Şigan ve Şaziye Şigan arasında okul inşa edilmesi için imzalanan protokol gereğince, Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi’nde bulunan 10 adet dairenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tescil işlemlerini yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SARIZ MİLLET KIRAATHANESİ

Ayrıca, mülkiyeti Sarız Belediyesi’ne ait Sarız İlçesi, Bahçeli Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarız Millet Kıraathanesi'nin, Sarız Belediye Başkanlığı’na tapu devrinin yapılması ve tapu devir işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebi görüşüldü. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Meclis’te, Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimi yapıldı.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.