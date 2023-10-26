Son Dakika

Kayseri Büyükşehir liselilerle bin fidan dikti

GÜNDEM 26.10.2023, 10:45
Kayseri Büyükşehir liselilerle bin fidan dikti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan’da ilçe belediyesi ile belirlenen 45 bin metrekarelik alanda lise öğrencilerinin katılımı ile ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirerek, bin adet ağacı toprakla buluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde, lise öğrenimi gören öğrencilerle çok sayıda ağaç toprakla buluştu.

Büyükşehir, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire Alanı’nda ağaçlandırmaya uygun alanlar belirledi. Ekipler, Pınarbaşı, Akkışla, Hacılar ve Özvatan ilçesinin ardından Bünyan’da öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

45 BİN METREKARELİK ALANDA 1000 AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

Gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliği kapsamında, ilçe ağaçlandırmaları planlanmasında Bünyan ilçesinde ilçe belediyesi tarafından belirlenen 45 bin metrekarelik alanda öğrenci ve ekipler aracılığı ile toplam bin adet ağaç, toprakla buluşturuldu.

HER YIL DÜZENLİ OLARAK SÜRECEK

Kayseri’nin ağaçlandırılması ve yeşil alanlarının arttırılması çerçevesinde her yıl düzenli bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecek ve gelecek nesillere nefes olma gayreti sürecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3