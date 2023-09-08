Kayseri Büyükşehir kütüphanelerine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 11 kütüphanesi ile okuyan ve okutan şehir Kayseri’de, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi yine yoğun ilgi görüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma gayreti ile şehre birçok kütüphane kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kütüphaneleri ile öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara nezih ve nitelikli bir hizmet gerçekleştiriyor.

Kütüphanelerden faydalanan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirirken, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin konforlu bir donanıma sahip olduğunu ve her okuyucuya yönelik hizmetlerini sürdürdüklerini ifade ettiler.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜTÜPHANELERİ İNSANI MOTİVE EDİYOR”

Yüksek lisans öğrencisi olan Hüseyin Kılınç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli ilçelerde sağladığı kütüphane hizmetlerinden yararlanmakta olduğunu ve kütüphane hizmetinden ve kitap hizmetinden çok memnun kaldığını ifade ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çeşitli ilçelerde sağladığı kütüphane hizmetlerinden yararlanmaktayım. Yüksek lisans tezi yazıyorum ve gerçekten Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bize sunduğu kütüphane hizmetinden, kitap hizmetinden ve burada çalışan arkadaşların ilgi ve sevgisinden dolayı bu mekânları tercih etmekteyim” dedi.