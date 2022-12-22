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Kayseri Büyükşehir kışa hazır

GÜNDEM 22.12.2022, 11:45
Kayseri Büyükşehir kışa hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 56 araç ve 328 personel ile karla mücadele ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada olası kar yağışına karşı vatandaşa hizmet için görev yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde 24 saat çalışma esasına göre karla mücadelesini sürdürecek. 

MERKEZDE 200 KİŞİLİK EKİP 96 ARAÇ İLE 24 SAAT HAZIR OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, şehir merkezindeki 550 kilometrelik yol ağında kış şartları ile mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirler alınarak ekipler hazır hale getirildi. Günün her saatinde karla mücadeleye hazır olan ekip, 4 farklı lokasyonda yer alan tuz depolarında yağış sırasında anlık müdahaleye hazır olarak bekliyor.

Kış şartları ile mücadele kapsamında muhtelif cins ve sayıda toplam 96 adet iş makinası ve 200 kişilik personel görevlendirilirken, vatandaşların kar yağışı ve buzlanma olaylarından en az etkilenmesini temin etmek, günlük hayatın olağan şekilde devamını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi’nce gerekli tüm tedbirler alınıp, çalışmalara başlandı. Bu kapsamda, şehir merkezinde 60 adet kar küreme ve tuz serici, 8 adet greyder, 7 Adet yükleyici kepçe, 10 adet kazıcı ve yükleyici kepçe (Jsb), 1 adet rotatif, 10 adet damperli kamyon görev yapacak. 

KIRSAL HİZMETLER, KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri de ilçelere bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır kıta bekliyor. Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç ile 3 bin 477 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapacak. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçelere bağlı mahalle yollarında karla mücadele için Kocasinan, Hacılar, İncesu ve Felahiye bölgesi merkez ekibi, Develi ve Yeşilhisar bölgesi Develi ekibi, Bünyan Yukarı, Sarıoğlan, Akkışla ve Özvatan bölgeleri için Sarıoğlan ekibi, Bünyan Aşağı, Talas ve Tomarza bölgeleri için Tomarza ekibi, Sarız ekibi, Pınarbaşı ekibi ve Yahyalı ekibi olmak üzere toplam 7 ekip 24 saat çalışma esasına göre hazır kıta bekliyor. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kışın zorlu şartlarında trafiğin her daim açık olması, yol ve can güvenliğini sağlamak amacı ile karla mücadele çalışması yapacak.

MERKEZ VE KIRSALDA TOPLAM 328 PERSONEL 156 ARAÇ İLE KARLA MÜCADELE EDECEK

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile çift vardiyalı olarak çalışacak Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekibi, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için gece, gündüz mücadele edecek.

Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de merkezde ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapacak.

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