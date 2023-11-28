Kayseri Büyükşehir kırsalın kardan kapanan yolunu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal bölgelerde kar nedeniyle kapanan toplamda 256 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de akşam saatlerinde özellikle kırsal bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kar dolayısıyla ulaşıma kapanan toplam 256 kilometrelik yol, gece boyu süren çalışmalar ile sabah saatlerinde ulaşıma açık hale getirildi. Kar mücadelesi kapsamında toplam 598 mahallede ekipler teyakkuzda bulunurken, kar yağışı nedeniyle Akkışla’da 3, Bünyan’da 6, Pınarbaşı’da 12, Sarıoğlan’da 2 ve Sarız’da 9 olmak üzere toplam 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Çalışmalarda kat edilen yol miktarı ise toplam 512 kilometre oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan 7 ekip ile 1 kar makinesi, 20 greyder, 7 kepçe, 14 kar bıçaklı kamyon, 2 treyler ve 15 yardımcı araç olmak üzere toplam 59 iş makinesi ile çalışmaları gerçekleştirdi.

Kayseri’de, Erciyes, Hisarcık, Kıranardı, Osman Kavuncu Bulvarı, Köprüler, Cumhuriyet Meydanı, Erkilet Hıdırellez Yolu gibi noktalarda gece boyu çalışmalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise kar nedeniyle kapalı yol bırakmadı.